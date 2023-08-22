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SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет - РИА Новости Крым, 22.08.2023
SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP, поставки будут продолжены. Об этом со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:12
2023-08-22T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP, поставки будут продолжены. Об этом со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко сообщает РИА Новости.Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением SCALP-EG – аналог британской ракеты Storm Shadow. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Стартовая масса ракеты – 1,3 тонны, боевой части – 450 кг. Дальность полета составляет от 250 до 550 км, высота полета – 30-40 метров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. В июле глава французского МИД Катрин Колонна анонсировала подготовку новых поставок, которые "призваны обеспечить потребности, которые высказала Украина".Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" КрымаРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
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новости сво, киев, украина, франция, париж, scalp, оружие
SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет

Посол Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет SCALP

13:12 22.08.2023
 
© BEN STANSALL / AFPРакета Scalp
Ракета Scalp
© BEN STANSALL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP, поставки будут продолжены. Об этом со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко сообщает РИА Новости.

"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. Поставки SCALP будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо", — сказал дипломат.

Многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением SCALP-EG – аналог британской ракеты Storm Shadow. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Стартовая масса ракеты – 1,3 тонны, боевой части – 450 кг. Дальность полета составляет от 250 до 550 км, высота полета – 30-40 метров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. В июле глава французского МИД Катрин Колонна анонсировала подготовку новых поставок, которые "призваны обеспечить потребности, которые высказала Украина".
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
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