https://crimea.ria.ru/20230822/ukraina-prosit-u-ssha-ocherednoe-chudo-oruzhie-dlya-zakhvata-kryma-1130869728.html

Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма

Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма

Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T12:02

2023-08-22T12:02

2023-08-22T12:09

украина

американское оружие против крыма

поставки западного оружия украине

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jassm

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам "захватить" Крым. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам Экса, крылатая ракета JASSMS с дальностью полета 230 миль (370 км) "все еще находится в списке пожеланий Киева". Он отметил, что "до тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, истребители F-16 будут летать не в полную силу".AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 км.Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнениеРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, американское оружие против крыма, поставки западного оружия украине, владимир зеленский (президент украины), сша, нато, новости, в мире, новости сво, jassm