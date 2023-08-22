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Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T12:02
2023-08-22T12:09
украина
американское оружие против крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам "захватить" Крым. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам Экса, крылатая ракета JASSMS с дальностью полета 230 миль (370 км) "все еще находится в списке пожеланий Киева". Он отметил, что "до тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, истребители F-16 будут летать не в полную силу".AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 км.Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнениеРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html
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украина, американское оружие против крыма, поставки западного оружия украине, владимир зеленский (президент украины), сша, нато, новости, в мире, новости сво, jassm
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма

Forbes: Киев хочет получить от США ракеты JASSM для реализации плана по "захвату" Крыма

12:02 22.08.2023 (обновлено: 12:09 22.08.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам "захватить" Крым. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"F-16 пока не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив истребители F-16 с JASSMS, украинские военно-воздушные силы могли бы удвоить свои ударные силы дальнего действия. Расширение арсенала крылатых ракет может помочь Киеву достичь одной из его главных целей – освобождения Крымского полуострова", - пишет автор публикации.
По словам Экса, крылатая ракета JASSMS с дальностью полета 230 миль (370 км) "все еще находится в списке пожеланий Киева". Он отметил, что "до тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, истребители F-16 будут летать не в полную силу".
AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 км.
Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.
В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.
В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.
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