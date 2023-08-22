https://crimea.ria.ru/20230822/ukraina-prosit-u-ssha-ocherednoe-chudo-oruzhie-dlya-zakhvata-kryma-1130869728.html
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T12:02
2023-08-22T12:02
2023-08-22T12:09
украина
американское оружие против крыма
поставки западного оружия украине
владимир зеленский (президент украины)
сша
нато
новости
в мире
новости сво
jassm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130597067_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_7104365c3eadc221d58aa85a028ef96c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам "захватить" Крым. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам Экса, крылатая ракета JASSMS с дальностью полета 230 миль (370 км) "все еще находится в списке пожеланий Киева". Он отметил, что "до тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, истребители F-16 будут летать не в полную силу".AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 км.Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнениеРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130597067_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a70099151fd1e139e4bfca28ccb7d5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, американское оружие против крыма, поставки западного оружия украине, владимир зеленский (президент украины), сша, нато, новости, в мире, новости сво, jassm
Украина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" Крыма
Forbes: Киев хочет получить от США ракеты JASSM для реализации плана по "захвату" Крыма
12:02 22.08.2023 (обновлено: 12:09 22.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым.
Киевский режим рассчитывает получить от США высокоточные крылатые ракеты JASSM, использование которых на истребителях F-16 якобы может помочь украинским войскам "захватить" Крым. Об этом пишет
обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"F-16 пока не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив истребители F-16 с JASSMS, украинские военно-воздушные силы могли бы удвоить свои ударные силы дальнего действия. Расширение арсенала крылатых ракет может помочь Киеву достичь одной из его главных целей – освобождения Крымского полуострова", - пишет автор публикации.
По словам Экса, крылатая ракета JASSMS с дальностью полета 230 миль (370 км) "все еще находится в списке пожеланий Киева". Он отметил, что "до тех пор, пока США не одобрят передачу JASSM Украине, истребители F-16 будут летать не в полную силу".
AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 км.
Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил
о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.
В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.
В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: