https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html
Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение
Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение
Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T19:24
2023-08-21T19:24
2023-08-21T19:24
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".В частности, эксперт обратил внимание на попавшие в СМИ слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, который заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, и что поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.По мнению эксперта, европейцы действительно могут поставить Киеву самолеты этой осенью, но это не изменит характера боевых действий, и господства в воздухе у Украины "как не было так и не будет".В свою очередь США это прекрасно понимают, поэтому не предоставляют Украине свои самолеты."Почему американцы не хотят сейчас тратить силы и средства на поставку самолетов? Потому что через обозначенные Хекером пять лет "либо ишак сдохнет, либо падишах умрет". То есть Украина в любом случае через пять будет другой, и нет смысла поставлять ей самолеты в такую долгую перспективу", - пояснил политолог.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотниковЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных державСроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
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мнения, игорь шатров, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, нато, европа
Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение
Эксперт Шатров: поставка Киеву F-16 не повлияет на ход СВО из-за слабой подготовки пилотов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым.
Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
В частности, эксперт обратил внимание на попавшие в СМИ слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, который заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, и что поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.
"Все эти разговоры о том, что "мы сейчас эти самолеты поставим, а к Новому году научим людей на них летать", по-моему, от лукавого. Либо они (европейцы – ред.) сами об этом забыли, либо они действительно не учли того, что украинских летчиков надо учить. Видимо, в Европе избавляются (от старых F-16 – ред.) и рассчитывают, что сразу получат взамен от США новые самолеты, поэтому им плевать, насколько профессионально они подготовят украинских летчиков", - сказал Шатров.
По мнению эксперта, европейцы действительно могут поставить Киеву самолеты этой осенью, но это не изменит характера боевых действий, и господства в воздухе у Украины "как не было так и не будет".
В свою очередь США это прекрасно понимают, поэтому не предоставляют Украине свои самолеты.
"Почему американцы не хотят сейчас тратить силы и средства на поставку самолетов? Потому что через обозначенные Хекером пять лет "либо ишак сдохнет, либо падишах умрет". То есть Украина в любом случае через пять будет другой, и нет смысла поставлять ей самолеты в такую долгую перспективу", - пояснил политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16
. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.
В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.
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