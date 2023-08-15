https://crimea.ria.ru/20230815/lavrov-nakachka-kieva-oruzhiem-povyshaet-ugrozu-stolknoveniya-yadernykh-derzhav-1130744927.html

Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав

Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав

Продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T12:19

2023-08-15T12:19

2023-08-15T12:19

сергей лавров

сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.При этом все отрезвляющие сигналы со стороны Москвы "игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях", констатировал Лавров.При этом, по словам главы российского МИД, "очевидно, что попытка надломить Россию руками украинских неонацистов является элементом стратегического курса по реанимации однополярного мироустройства"."Та же цель преследуется и в других регионах, где любой несогласный становится объектом угроз и шантажа, чтобы устранить препятствия на пути гегемонистских планов Вашингтона", – добавил Лавров.Накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В дополнительный пакет, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".Читайте также на РИА Новости Крым:Военный ресурс Украины почти исчерпан – ШойгуУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – МедведевКак поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, сша, нато, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, в мире, политика, россия