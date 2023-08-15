Рейтинг@Mail.ru
Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/lavrov-nakachka-kieva-oruzhiem-povyshaet-ugrozu-stolknoveniya-yadernykh-derzhav-1130744927.html
Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
Продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T12:19
2023-08-15T12:19
сергей лавров
сша
нато
поставки западного оружия украине
украина
новости сво
в мире
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130744811_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a67d783657646d1faa504371faff4d1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.При этом все отрезвляющие сигналы со стороны Москвы "игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях", констатировал Лавров.При этом, по словам главы российского МИД, "очевидно, что попытка надломить Россию руками украинских неонацистов является элементом стратегического курса по реанимации однополярного мироустройства"."Та же цель преследуется и в других регионах, где любой несогласный становится объектом угроз и шантажа, чтобы устранить препятствия на пути гегемонистских планов Вашингтона", – добавил Лавров.Накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В дополнительный пакет, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".Читайте также на РИА Новости Крым:Военный ресурс Украины почти исчерпан – ШойгуУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – МедведевКак поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130744811_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb5c84877a44771471eeafcd2d66e63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, сша, нато, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, в мире, политика, россия
Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав

Лавров: накачка Киева западным оружием повышает угрозу прямого столкновения ядерных держав

12:19 15.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Продолжение авантюрной линии США, НАТО и Евросоюза по накачке Украины современным вооружением существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. Их авантюрная, безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
При этом все отрезвляющие сигналы со стороны Москвы "игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях", констатировал Лавров.
При этом, по словам главы российского МИД, "очевидно, что попытка надломить Россию руками украинских неонацистов является элементом стратегического курса по реанимации однополярного мироустройства".
"Та же цель преследуется и в других регионах, где любой несогласный становится объектом угроз и шантажа, чтобы устранить препятствия на пути гегемонистских планов Вашингтона", – добавил Лавров.
Накануне Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В дополнительный пакет, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105 -мм артиллерийские снаряды.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 43,7 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, в том числе более 43 млрд – при президенте Джо Байдене.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, это его только затягивает, но не влияет на ситуацию коренным образом.
В МИД РФ заявляли, что планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн, благодаря поставкам на Украину военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
У России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт
 
Сергей ЛавровСШАНАТОПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовости СВОВ миреПолитикаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
13:03Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
12:52Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
12:31В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
12:19Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
12:07Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
11:54Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
11:50Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
11:44Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
11:40Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
11:34НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
11:26Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
11:13На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
11:05При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
11:02Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды
10:51Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
10:34Банк России повысил ключевую ставку до 12%
10:30Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
10:08С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
10:00Московская конференция по международной безопасности. Видео
Лента новостейМолния