https://crimea.ria.ru/20230725/kak-postavka-ukraine-istrebiteley-f-16-povliyaet-na-khod-svo--ekspert-1130278872.html

Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт

Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт

Киевский режим, скорее всего, получит старые модификации американских истребителей F-16, у российских Су-25 будет преимущество перед этими самолетами. Такое... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T07:01

2023-07-25T07:01

2023-07-25T07:01

самолеты f-16

поставки западного оружия украине

оружие

американское оружие против крыма

украина

сво

политика

мнения

юрий кнутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим, скорее всего, получит старые модификации американских истребителей F-16, у российских Су-25 будет преимущество перед этими самолетами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Су-25 значительно превосходят старые версии F-16"Сомневаюсь, что Украине дадут новейшие версии F-16. Скорее всего, передадут более-менее старые версии, которые не сильно отличаются от МиГ-29. Поэтому максимум, что получит Украина в виде F-16 – очередную платформу для запуска кассетных бомб и крылатых ракет. Но наши истребители Су-25 значительно превосходят F-16, они в состоянии сбивать эти самолеты на расстоянии, когда пилот противника у себя на прицеле не даже видит наш самолет. Полагаю, что как мы сейчас сжигаем танки Leopard, так и будем сбивать F-19", – сказал специалист.Главная опасность F-16, по словам аналитика, состоит в том, что эти истребители являются потенциальным носителем американской бомбы B61 – основного термоядерного оружия стратегических ядерных сил США.Недооценивать угрозу нельзяГлава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев также обратил внимание на то, что США планируют поставить Украине модификацию F-16, способную нести тактическое ядерное оружие.Поставку F-16 Украине Бондарев назвал "одним из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США". По его мнению, киевский режим может получить столько американских истребителей, сколько запросила – то есть порядка 50 экземпляров. Но вопрос не в количестве, а в том, насколько эффективно военно-воздушные силы Украины смогут их использовать.Глава профильного комитета Совфеда пояснил, что инфраструктура Украины не вполне пригодна для эксплуатации F-16. Кроме того, у Киева нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на этих самолетах – их нужно будет обучать. Стандартный базовый курс обучения длится девять месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажере. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб, отметил Бондарев.Кроме того, у противника нет такой мощной системы ПВО, как у России, поэтому "боевые вылеты F-16, для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования, сильно погоду не сделают", полагает сенатор.При этом, по его мнению, пускать на самотек ситуацию с возможными поставками истребителей нельзя, поэтому России необходимо увеличить число самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые смогут "курировать" вражеские аэродромы в оперативном тылу.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе КанатовоОбъемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

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самолеты f-16, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, украина, сво, политика, мнения, юрий кнутов