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Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт
Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт
Киевский режим, скорее всего, получит старые модификации американских истребителей F-16, у российских Су-25 будет преимущество перед этими самолетами. Такое... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T07:01
2023-07-25T07:01
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
украина
сво
политика
мнения
юрий кнутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим, скорее всего, получит старые модификации американских истребителей F-16, у российских Су-25 будет преимущество перед этими самолетами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Су-25 значительно превосходят старые версии F-16"Сомневаюсь, что Украине дадут новейшие версии F-16. Скорее всего, передадут более-менее старые версии, которые не сильно отличаются от МиГ-29. Поэтому максимум, что получит Украина в виде F-16 – очередную платформу для запуска кассетных бомб и крылатых ракет. Но наши истребители Су-25 значительно превосходят F-16, они в состоянии сбивать эти самолеты на расстоянии, когда пилот противника у себя на прицеле не даже видит наш самолет. Полагаю, что как мы сейчас сжигаем танки Leopard, так и будем сбивать F-19", – сказал специалист.Главная опасность F-16, по словам аналитика, состоит в том, что эти истребители являются потенциальным носителем американской бомбы B61 – основного термоядерного оружия стратегических ядерных сил США.Недооценивать угрозу нельзяГлава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев также обратил внимание на то, что США планируют поставить Украине модификацию F-16, способную нести тактическое ядерное оружие.Поставку F-16 Украине Бондарев назвал "одним из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США". По его мнению, киевский режим может получить столько американских истребителей, сколько запросила – то есть порядка 50 экземпляров. Но вопрос не в количестве, а в том, насколько эффективно военно-воздушные силы Украины смогут их использовать.Глава профильного комитета Совфеда пояснил, что инфраструктура Украины не вполне пригодна для эксплуатации F-16. Кроме того, у Киева нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на этих самолетах – их нужно будет обучать. Стандартный базовый курс обучения длится девять месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажере. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб, отметил Бондарев.Кроме того, у противника нет такой мощной системы ПВО, как у России, поэтому "боевые вылеты F-16, для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования, сильно погоду не сделают", полагает сенатор.При этом, по его мнению, пускать на самотек ситуацию с возможными поставками истребителей нельзя, поэтому России необходимо увеличить число самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые смогут "курировать" вражеские аэродромы в оперативном тылу.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе КанатовоОбъемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
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РИА Новости Крым
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96
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самолеты f-16, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, украина, сво, политика, мнения, юрий кнутов
Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт

Эксперт Кнутов: войска РФ будут сбивать F-16 так же, как сейчас жгут танки Leopard

07:01 25.07.2023
 
© AP Photo / Joseph NairИстребители F-16. Архивное фото
Истребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / Joseph Nair
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим, скорее всего, получит старые модификации американских истребителей F-16, у российских Су-25 будет преимущество перед этими самолетами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Су-25 значительно превосходят старые версии F-16

"Сомневаюсь, что Украине дадут новейшие версии F-16. Скорее всего, передадут более-менее старые версии, которые не сильно отличаются от МиГ-29. Поэтому максимум, что получит Украина в виде F-16 – очередную платформу для запуска кассетных бомб и крылатых ракет. Но наши истребители Су-25 значительно превосходят F-16, они в состоянии сбивать эти самолеты на расстоянии, когда пилот противника у себя на прицеле не даже видит наш самолет. Полагаю, что как мы сейчас сжигаем танки Leopard, так и будем сбивать F-19", – сказал специалист.
Главная опасность F-16, по словам аналитика, состоит в том, что эти истребители являются потенциальным носителем американской бомбы B61 – основного термоядерного оружия стратегических ядерных сил США.
"Появление этих самолетов на Украине может означать то, что Запад прорабатывает в перспективе возможную передачу Киеву тактического ядерного оружия, а мы прекрасно понимаем, к чему это приведет. США заинтересованы в таком конфликте на территории Европы, но отсидеться за океаном у них не получится", - считает Кнутов.

Недооценивать угрозу нельзя

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев также обратил внимание на то, что США планируют поставить Украине модификацию F-16, способную нести тактическое ядерное оружие.
"Недооценивать угрозу, связанную с поставкой истребителей, нельзя. Если на такую "начинку" американцы решатся, то это скажется на ходе СВО самым кардинальным образом. Россия ответит незамедлительно. И конфликт грозит выйти за рамки регионального, перетечь в глобальный", - предупредил сенатор в своем Telegram-канале.
Поставку F-16 Украине Бондарев назвал "одним из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США". По его мнению, киевский режим может получить столько американских истребителей, сколько запросила – то есть порядка 50 экземпляров. Но вопрос не в количестве, а в том, насколько эффективно военно-воздушные силы Украины смогут их использовать.
Глава профильного комитета Совфеда пояснил, что инфраструктура Украины не вполне пригодна для эксплуатации F-16. Кроме того, у Киева нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на этих самолетах – их нужно будет обучать. Стандартный базовый курс обучения длится девять месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажере. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб, отметил Бондарев.
Кроме того, у противника нет такой мощной системы ПВО, как у России, поэтому "боевые вылеты F-16, для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования, сильно погоду не сделают", полагает сенатор.
При этом, по его мнению, пускать на самотек ситуацию с возможными поставками истребителей нельзя, поэтому России необходимо увеличить число самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые смогут "курировать" вражеские аэродромы в оперативном тылу.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.
При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.
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Самолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаУкраинаСВОПолитикаМненияЮрий Кнутов
 
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