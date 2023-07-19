https://crimea.ria.ru/20230719/moschnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-u-odessy-i-aviabaze-kanatovo-1130169377.html

Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе Канатово

Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе Канатово - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе Канатово

Вооруженные силы России в ночь на среду нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T14:32

2023-07-19T14:32

2023-07-19T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на среду нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что цели ударов достигнуты."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - подчеркнули в ведомстве.Как сообщалось, в ночь на среду в Одессе, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей территории страны. По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.Вооруженные силы РФ с 10 октября прошлого года регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известноУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФВ Одессе и Николаеве прогремела серия мощных взрывов – что известно

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министерство обороны рф, сво, украина, одесса, вооруженные силы россии, кировоград, новости