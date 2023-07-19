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Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известно
Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известно - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известно
В ночь на среду в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T11:04
2023-07-19T11:04
2023-07-19T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.В частности, в Одессе, как и в минувшую ночь, взрывы гремели в Ильичевском порту. По данным властей, в результате загорелись зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, а также нефтебаза. Пожар тушат до сих пор.В Одесской области также пострадал "один промышленный объект", какой именно, не уточняется. Ликвидация пожара продолжается.Также сообщается о прилетах в городах Коблево и Очаков Николаевской области. По словам главы областной администрации Виталия Кима, "произошло разрушение и возгорание объектов в прибрежной зоне".Кроме того, громко этой ночью было в Днепропетровской и Хмельницкой областях, Харькове, временно оккупированном киевским режимом Запорожье, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Винницкой областях. По данными СМИ, в Житомире произошел взрыв на военном объекте.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах. По его словам, в столице и области "отработала ПВО".В ночь на среду в Одессе, Николаеве и других городах Украины также прозвучала серия взрывов.Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали горючим военную технику ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли более 800 боевиков в штурмах российских позицийПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, одесса, киев, николаевская область, николаев, киевская область, одесская область, в мире, новости, запорожье, сво
Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известно
В ночь на среду в Одессе, Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Одессе и области, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины прогремела серия взрывов, воздушная тревога была объявлена на большей территории страны. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
По данным воздушных сил Украины, удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
В частности, в Одессе, как и в минувшую ночь
, взрывы гремели в Ильичевском порту. По данным властей, в результате загорелись зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, а также нефтебаза. Пожар тушат до сих пор.
В Одесской области также пострадал "один промышленный объект", какой именно, не уточняется. Ликвидация пожара продолжается.
Также сообщается о прилетах в городах Коблево и Очаков Николаевской области. По словам главы областной администрации Виталия Кима, "произошло разрушение и возгорание объектов в прибрежной зоне".
Кроме того, громко этой ночью было в Днепропетровской и Хмельницкой областях, Харькове, временно оккупированном киевским режимом Запорожье, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Винницкой областях. По данными СМИ, в Житомире произошел взрыв на военном объекте.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах. По его словам, в столице и области "отработала ПВО".
В ночь на среду в Одессе, Николаеве и других городах Украины также прозвучала серия взрывов
.
Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара возмездия
высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали горючим военную технику ВСУ.
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