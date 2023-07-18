https://crimea.ria.ru/20230718/udar-nanesen-po-obektam-vozle-odessy-gde-gotovili-terakty-protiv-rossii-1130140209.html

Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T12:08

2023-07-18T12:08

2023-07-18T12:14

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

одесса

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.

одесса

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесса, новости