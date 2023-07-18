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Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T12:08
2023-07-18T12:14
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
одесса
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесса, новости
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Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

Минобороны: удар возмездия нанесен по объектам у Одессы, где готовили теракты против РФ

12:08 18.07.2023 (обновлено: 12:14 18.07.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса", - сказали в ведомстве.
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииОдессаНовости
 
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