https://crimea.ria.ru/20230718/udar-nanesen-po-obektam-vozle-odessy-gde-gotovili-terakty-protiv-rossii-1130140209.html
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T12:08
2023-07-18T12:08
2023-07-18T12:14
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
одесса
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесса, новости
Материал дополняется
Удар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
Минобороны: удар возмездия нанесен по объектам у Одессы, где готовили теракты против РФ
12:08 18.07.2023 (обновлено: 12:14 18.07.2023)