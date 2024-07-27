https://crimea.ria.ru/20240727/dushi-ubitykh-ukrainoy-detey-pridayut-sil-srazhatsya-dalshe--balitskiy-1139164311.html

Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий

Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий

27 июля, в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, во всех российских регионах проходят акции-реквиемы в ознаменование памяти о невинно погибших от военной... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T11:49

2024-07-27T11:49

2024-07-27T11:49

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

евгений балицкий

память

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 27 июля, в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, во всех российских регионах проходят акции-реквиемы в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов."Вследствие военной агрессии Украины погибли сотни детей, около тысячи получили ранения. И сегодня наши дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. Но каждая невинная жертва их ненависти – это ангел, который дает нам силы сражаться дальше, оберегает нас для того, чтобы мы уничтожили нацизм", - написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он напомнил, что "киевская Украина" 10 лет назад развязала против мирных жителей Донбасса и Новороссии войну, "идеология которой делила людей на своих и чужих, на тех, кому жить, а кто должен умереть".Те, кто причастен к убийствам мирных жителей, детей понесут заслуженное наказание, уверен он.По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно преступники ответят за свои злодеяния по закону и перед Богом. Ранее он также заявил, что в гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих Зеленского.Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, сообщил в субботу РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей – политологДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеЗапад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, память, общество, новые регионы россии, новости