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Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240714/mir-dolzhen-znat-o-prestupleniyakh-kieva-v-otnoshenii-detey-1138818990.html
Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей
Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей
Все совершаемые нацистами Украины преступления в отношении детей на протяжении уже более 10 лет должны быть задокументированы и представлены миру, чтобы... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T21:31
2024-07-14T21:31
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
украина
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Все совершаемые нацистами Украины преступления в отношении детей на протяжении уже более 10 лет должны быть задокументированы и представлены миру, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его мнению, в логику боевых действий и законов войны никак не встраивается целенаправленное убийство детей. Но для политики действующего киевского режим это норма."Вспомним об идеологических наставниках нынешних властителей Украины. Самое показательное, каким образом нацисты поступали в отношении детишек, находившихся в разного рода лагерях: и в концентрационных, и в которых содержались специально, чтобы проводить с ними разного рода медицинские эксперименты. Все это в одном контексте и соответствует тем принципам, которые исповедуют националисты, действуя под "жовто-блакитным" флагом на протяжении уже десятилетия", – сказал Горбачев.Преступники, целенаправленно уничтожающие детей, должны понести заслуженное наказание, сказал он. А значит необходимо сделать все, чтобы как можно больше людей по всему миру узнали о происходящем."На Донбассе есть Аллея ангелов, и в других местах появились подобные места. И я полагаю, что нам надо обобщить и представить всему миру то, что украинский режим делал в отношении детей и гражданского населения в течение уже более 10 лет с начала действия так называемой АТО – операции объединенных украинских сил. Увы, реалии будут иметь продолжение. И об этом нужно говорить в полный голос, предъявляя конкретные обвинения тем, кто виновен в происходящем", – заключил Горбачев.23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, начиненных суббоеприпасами, погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения разной степени тяжести получили более 150 человек, из них 22 спецборт МЧС доставил в столичные клиники ввиду тяжести ранений и потребности в особой медицинской аппаратуре для операций и лечения. На днях одного из двоих детей, состояние которых вызывало наибольшие опасения, выписали. Трагедия произошла на популярных пляжах Учкуевка и Любимовка в воскресный день, когда здесь традиционно отдыхают много семей с детьми.Комментируя заявления Пентагона об этой атаке, политолог Вадим Колесниченко назвал ложью утверждения о том, что целью удара ВСУ по Севастополю не были пляжи.11 июля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно сбросили взрывное устройство на площадку во дворе многоквартирного дома в тот момент, когда там находились дети. Ранения получили пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему ребенку 8 лет, у него слепое осколочное ранение позвоночника – для проведения сложной операции он направлен в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
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сергей горбачев, мнения, украина, неонацизм
Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей

Все преступления неонацистов Киева в отношении детей должны быть представлены миру

21:31 14.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДень памяти детей - жертв войны в Донбассе
День памяти детей - жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Все совершаемые нацистами Украины преступления в отношении детей на протяжении уже более 10 лет должны быть задокументированы и представлены миру, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По его мнению, в логику боевых действий и законов войны никак не встраивается целенаправленное убийство детей. Но для политики действующего киевского режим это норма.
"Вспомним об идеологических наставниках нынешних властителей Украины. Самое показательное, каким образом нацисты поступали в отношении детишек, находившихся в разного рода лагерях: и в концентрационных, и в которых содержались специально, чтобы проводить с ними разного рода медицинские эксперименты. Все это в одном контексте и соответствует тем принципам, которые исповедуют националисты, действуя под "жовто-блакитным" флагом на протяжении уже десятилетия", – сказал Горбачев.
Преступники, целенаправленно уничтожающие детей, должны понести заслуженное наказание, сказал он. А значит необходимо сделать все, чтобы как можно больше людей по всему миру узнали о происходящем.
"На Донбассе есть Аллея ангелов, и в других местах появились подобные места. И я полагаю, что нам надо обобщить и представить всему миру то, что украинский режим делал в отношении детей и гражданского населения в течение уже более 10 лет с начала действия так называемой АТО – операции объединенных украинских сил. Увы, реалии будут иметь продолжение. И об этом нужно говорить в полный голос, предъявляя конкретные обвинения тем, кто виновен в происходящем", – заключил Горбачев.
23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, начиненных суббоеприпасами, погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения разной степени тяжести получили более 150 человек, из них 22 спецборт МЧС доставил в столичные клиники ввиду тяжести ранений и потребности в особой медицинской аппаратуре для операций и лечения. На днях одного из двоих детей, состояние которых вызывало наибольшие опасения, выписали. Трагедия произошла на популярных пляжах Учкуевка и Любимовка в воскресный день, когда здесь традиционно отдыхают много семей с детьми.
Комментируя заявления Пентагона об этой атаке, политолог Вадим Колесниченко назвал ложью утверждения о том, что целью удара ВСУ по Севастополю не были пляжи.
11 июля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно сбросили взрывное устройство на площадку во дворе многоквартирного дома в тот момент, когда там находились дети. Ранения получили пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему ребенку 8 лет, у него слепое осколочное ранение позвоночника – для проведения сложной операции он направлен в Москву.
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Радио "Спутник в Крыму"Сергей ГорбачевМненияУкраинаНеонацизм
 
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