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Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей

Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей

Все совершаемые нацистами Украины преступления в отношении детей на протяжении уже более 10 лет должны быть задокументированы и представлены миру, чтобы... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T21:31

2024-07-14T21:31

2024-07-14T21:31

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

украина

неонацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Все совершаемые нацистами Украины преступления в отношении детей на протяжении уже более 10 лет должны быть задокументированы и представлены миру, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его мнению, в логику боевых действий и законов войны никак не встраивается целенаправленное убийство детей. Но для политики действующего киевского режим это норма."Вспомним об идеологических наставниках нынешних властителей Украины. Самое показательное, каким образом нацисты поступали в отношении детишек, находившихся в разного рода лагерях: и в концентрационных, и в которых содержались специально, чтобы проводить с ними разного рода медицинские эксперименты. Все это в одном контексте и соответствует тем принципам, которые исповедуют националисты, действуя под "жовто-блакитным" флагом на протяжении уже десятилетия", – сказал Горбачев.Преступники, целенаправленно уничтожающие детей, должны понести заслуженное наказание, сказал он. А значит необходимо сделать все, чтобы как можно больше людей по всему миру узнали о происходящем."На Донбассе есть Аллея ангелов, и в других местах появились подобные места. И я полагаю, что нам надо обобщить и представить всему миру то, что украинский режим делал в отношении детей и гражданского населения в течение уже более 10 лет с начала действия так называемой АТО – операции объединенных украинских сил. Увы, реалии будут иметь продолжение. И об этом нужно говорить в полный голос, предъявляя конкретные обвинения тем, кто виновен в происходящем", – заключил Горбачев.23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, начиненных суббоеприпасами, погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения разной степени тяжести получили более 150 человек, из них 22 спецборт МЧС доставил в столичные клиники ввиду тяжести ранений и потребности в особой медицинской аппаратуре для операций и лечения. На днях одного из двоих детей, состояние которых вызывало наибольшие опасения, выписали. Трагедия произошла на популярных пляжах Учкуевка и Любимовка в воскресный день, когда здесь традиционно отдыхают много семей с детьми.Комментируя заявления Пентагона об этой атаке, политолог Вадим Колесниченко назвал ложью утверждения о том, что целью удара ВСУ по Севастополю не были пляжи.11 июля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно сбросили взрывное устройство на площадку во дворе многоквартирного дома в тот момент, когда там находились дети. Ранения получили пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему ребенку 8 лет, у него слепое осколочное ранение позвоночника – для проведения сложной операции он направлен в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, украина, неонацизм