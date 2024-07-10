https://crimea.ria.ru/20240710/postradavshuyu-v-uchkuevke-pyatiletnyuyu-devochku-vypisali-iz-bolnitsy-1138753937.html

Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы

Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T20:09

2024-07-10T20:09

2024-07-10T20:11

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

обстрелы всу

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике.Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS >>Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, обстрелы всу, общество, россия, москва, севастополь, новости крыма