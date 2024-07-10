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Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы
Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T20:09
2024-07-10T20:11
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
обстрелы всу
общество
россия
москва
севастополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике.Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS &gt;&gt;Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, обстрелы всу, общество, россия, москва, севастополь, новости крыма
Пострадавшую в Учкуевке пятилетнюю девочку выписали из больницы

Пострадавшую при обстреле Севастополя пятилетнюю девочку выписали из московской больницы

20:09 10.07.2024 (обновлено: 20:11 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Пятилетнюю девочку, которая пострадала при обстреле Севастополя в июне, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Пятилетняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы. Лада – одна из двух ребятишек, чье состояние вызывало наибольшее опасение у врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. 24 июня ее доставили санавиацией в наш институт, и несколько дней девочка провела на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>
Как рассказали в ведомстве, у девочки еще впереди период восстановления, Лада проведет несколько недель в санатории, а потом поедет домой. Ей предстоит еще одна, реконструктивная операция. Ее проведут осенью в той же московской клинике.
Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS >>
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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