Рейтинг@Mail.ru
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/krizis-minoval-ranennye-na-plyazhe-v-sevastopole-deti-idut-na-popravku-1138410070.html
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку
Жизни детей, пострадавших от украинского ракетного удара в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T16:55
2024-06-27T16:55
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости
мария львова-белова
дети
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138409842_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_8c93e69a3103331b830d1681c6165a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Жизни детей, пострадавших от украинского ракетного удара в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.В московскую Клинику Рошаля поступили пятеро ребят, рядом с ними сейчас находятся самые близкие родственники. Двое малышей все еще находятся в реанимации, родители одного из них нуждаются в проживании. "Постараемся помочь", – написала Львова-Белова."В отдельной палате в хирургическом отделении брат и сестра с мамой. В разрешенные часы приходит папа, у него тоже ранение, снимем ему номер рядом с больницей на время лечения детей. Врачи говорят, что выписка уже скоро", – написала она.Уполномоченный по правам ребенка пообещала организовать экскурсию по Москве для раненого мальчика Володи, который мечтает посмотреть столицу. На его лечение потребуется еще около недели.В Минздраве РФ 26 июня состояние пострадавших от ракетной атаки детей также оценили как стабильное. Пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в больницах Севастополя остается 42 человека, пострадавших от ракетного удара по пляжу в Учкуевке. Продолжают лечение и те 22 пациента, которые были отправлены в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по СевастополюПентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнениеПострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138409842_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ac6a06a39f690087091b35f2c6ffded1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, мария львова-белова, дети, больница
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку

Львова-Белова рассказала о состоянии раненных во время ракетной атаки в Севастополе детей

16:55 27.06.2024
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненных во время ракетной атаки в Севастополе детей
Львова-Белова рассказала о состоянии раненных во время ракетной атаки в Севастополе детей
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Жизни детей, пострадавших от украинского ракетного удара в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"Кризис миновал, жизни ребятишек ничего не угрожает. Все идет даже немного лучше, чем мы предполагали", – цитирует она директора НИИ детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы Александра Брянцева.

В московскую Клинику Рошаля поступили пятеро ребят, рядом с ними сейчас находятся самые близкие родственники. Двое малышей все еще находятся в реанимации, родители одного из них нуждаются в проживании. "Постараемся помочь", – написала Львова-Белова.
"В отдельной палате в хирургическом отделении брат и сестра с мамой. В разрешенные часы приходит папа, у него тоже ранение, снимем ему номер рядом с больницей на время лечения детей. Врачи говорят, что выписка уже скоро", – написала она.
Уполномоченный по правам ребенка пообещала организовать экскурсию по Москве для раненого мальчика Володи, который мечтает посмотреть столицу. На его лечение потребуется еще около недели.

"Всего, по нашим данным, в больницах Севастополя остаются 11 детей. Они в удовлетворительном состоянии, ожидаем скорой выписки. 12 ребят лечатся в Москве. У четверых – состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Остальные в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном", – отчиталась Мария Львова-Белова.

В Минздраве РФ 26 июня состояние пострадавших от ракетной атаки детей также оценили как стабильное. Пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в больницах Севастополя остается 42 человека, пострадавших от ракетного удара по пляжу в Учкуевке. Продолжают лечение и те 22 пациента, которые были отправлены в Москву.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
 
Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаНовостиМария Львова-БеловадетиБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
17:16Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка
17:02Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
16:55Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку
16:45Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
16:28В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
16:05Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго
15:57Крымский мост открыли для проезда автомобилей
15:52Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
15:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:32Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей
15:20Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет
15:10Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога
15:06Крымский мост закрыт для автотранспорта
15:04На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
14:52Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков
14:41В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой
14:18Мигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве
14:07Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
14:02Образовательный кредит: как с помощью него облегчить учебу в вузах
Лента новостейМолния