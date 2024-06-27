https://crimea.ria.ru/20240627/pentagon-lzhet-o-tselyakh-udara-vsu-raketami-atacms-po-sevastopolyu--mnenie-1138379776.html
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
Пентагон лицемерно лжет о том, что целью удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня не были пляжи, на что указывают как минимум три факта. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T06:38
2024-06-27T06:38
2024-06-27T06:38
новости
радио "спутник в крыму"
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
вадим колесниченко
мнения
крым
всу (вооруженные силы украины)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Пентагон лицемерно лжет о том, что целью удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня не были пляжи, на что указывают как минимум три факта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне в Пентагоне заявили, что пляжи в Севастополе не были целью ракетного удара ВСУ в воскресенье, 23 июня. Якобы оперативно-тактические ATACMS направляются на военные объекты, и какие из них выбрать – Киев определяет самостоятельно. "Подобного рода заявления – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре", – прокомментировал Колесниченко.По словам эксперта, ракеты ATACMS снабжены кассетными средствами поражения живой силы, которые применяются против пехоты противника. Но ее здесь нет."Дождь из маленьких "гранат" сыпался по воде, и, естественно, в этой ситуации спрятаться было невозможно, поэтому так много было пострадавших", – добавил он.На то, что умысел был именно такой, указывает и время, выбранное для удара, считает эксперт.Кроме того, ракеты ATACMS – дорогие и точные, и готовятся к запуску американцами, которые также обеспечивают разведданные о Крыме, шпионя в небе над акваторией Черного моря. А значит, в Пентагоне не могли не знать об атаке и ее последствиях, подчеркнул эксперт.Помимо лицемерной лжи о целях, своим комментарием об ударе ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS Пентагон официально подтвердил, что США дали согласие Киеву применять дальнобойное оружие вглубь территории России, считает Колесниченко.Учитывая все это, с абсолютной уверенностью можно сказать, что вся ответственность за воскресный удар по городу федерального значения на Крымском полуострове лежит на США, о чем уже заявили на высшем уровне в России, добавил эксперт.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что Севастополь был выбран для такого удара ракетами ATACMS в качестве сакральной жертвы.На следующий день после теракта тяжелораненых детей и взрослых доставили в Москву спецбортом МЧС. Четыре ребенка с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями в реанимации. В больницах Севастополя на сегодняшний день остаются 47 пострадавших, среди них 12 детей. При атаке ВСУ 23 июня погибли четверо, среди них два ребенка, еще 153 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов
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новости, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, вадим колесниченко, мнения, крым, всу (вооруженные силы украины), сша
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
На ложь Пентагона об ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю указывают факты – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Пентагон лицемерно лжет о том, что целью удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня не были пляжи, на что указывают как минимум три факта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне в Пентагоне заявили
, что пляжи в Севастополе не были целью ракетного удара ВСУ в воскресенье, 23 июня. Якобы оперативно-тактические ATACMS направляются на военные объекты, и какие из них выбрать – Киев определяет самостоятельно.
"Подобного рода заявления – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре", – прокомментировал Колесниченко.
По словам эксперта, ракеты ATACMS снабжены кассетными средствами поражения живой силы, которые применяются против пехоты противника. Но ее здесь нет.
"Следовательно, подобного рода действия могли быть сделаны для того, чтобы эту ракету сбили и эти неразорвавшиеся либо взорвавшиеся части поразили мирное население. Понятно же и очевидно, что ПВО работает", – сказал Колесниченко.
"Дождь из маленьких "гранат" сыпался по воде, и, естественно, в этой ситуации спрятаться было невозможно, поэтому так много было пострадавших", – добавил он.
На то, что умысел был именно такой, указывает и время, выбранное для удара, считает эксперт.
"Именно полдень. В воскресенье в солнечный праздничный день, когда люди гуляют. Там ведь в Учкуевке самый большой парк на Северной стороне и места отдыха именно для детей", – отметил Колесниченко.
Кроме того, ракеты ATACMS – дорогие и точные, и готовятся к запуску американцами, которые также обеспечивают разведданные о Крыме, шпионя в небе над акваторией Черного моря. А значит, в Пентагоне не могли не знать об атаке и ее последствиях, подчеркнул эксперт.
Помимо лицемерной лжи о целях, своим комментарием об ударе ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS Пентагон официально подтвердил, что США дали согласие Киеву применять дальнобойное оружие вглубь территории России, считает Колесниченко.
"Это очевидная вещь: подобная рода ракеты выдаются именно для этой цели", – заметил Колесниченко.
Учитывая все это, с абсолютной уверенностью можно сказать, что вся ответственность за воскресный удар по городу федерального значения на Крымском полуострове лежит на США, о чем уже заявили на высшем уровне в России, добавил эксперт.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение
, что Севастополь был выбран для такого удара ракетами ATACMS в качестве сакральной жертвы.
На следующий день после теракта тяжелораненых детей и взрослых доставили в Москву
спецбортом МЧС. Четыре ребенка с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями
в реанимации. В больницах Севастополя на сегодняшний день остаются
47 пострадавших, среди них 12 детей.
При атаке ВСУ 23 июня погибли четверо, среди них два ребенка, еще 153 получили ранения разной степени тяжести.
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