https://crimea.ria.ru/20240624/vlasti-ssha-vstali-na-put-mezhdunarodnogo-terrorizma--antonov-1138320360.html

Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов

Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов

Удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами АТACMS, жертвами которого стали мирные люди, и отсутствие реакции на произошедшее со стороны заокеанских... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T10:36

2024-06-24T10:36

2024-06-24T10:36

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

анатолий антонов

сша

терроризм

ракеты atacms

в мире

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138319198_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_75ec9ec28c9bbb4c5262aeb24794352e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами АТACMS, жертвами которого стали мирные люди, и отсутствие реакции на произошедшее со стороны заокеанских "партнеров" Киева стал ярким свидетельством того, что власти США встали на путь международного терроризма. Скрывать прямую вовлеченность в конфликт уже невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что дальнобойные ракеты АТACMS с кассетными боеприпасами, которыми накануне был атакован Севастополь, "не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США", и это "для политиков в Вашингтоне очевидно"."Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день", – заметил Антонов.По его словам, "преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу"."Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник", – сказал Антонов.Все это, по мнению посла, указывает на то, что власти США, потворствуя ударам Киева по мирному гражданскому населению, встали на путь международного терроризма и этому нет оправдания.По словам Антонова, поставки Киеву американского оружия и предоставление ВСУ права бить по мирному населению России "свидетельствуют лишь о стремлении здешних властей продолжать войну, не считаясь с людскими жертвами". И добавил, что "американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей"."Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверены, что жесткий ответ нацисты получат на фронте. И не только", – заключил дипломат.Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей.Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.По информации губернатора, в данным момент на консилиуме принимается решение о транспортировке до 20 пострадавших в клиники Москвы. В больницах, где находятся пострадавшие, всю ночь дежурили священники Севастопольского благочиния. Сегодня во всех храмах города после литургии служат панихиды по невинно убиенным и молебны о здравии пострадавших.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцевТяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву

севастополь

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, анатолий антонов, сша, терроризм, ракеты atacms, в мире, мнения, новости