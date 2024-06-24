https://crimea.ria.ru/20240624/vlasti-ssha-vstali-na-put-mezhdunarodnogo-terrorizma--antonov-1138320360.html
Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов
Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов
Удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами АТACMS, жертвами которого стали мирные люди, и отсутствие реакции на произошедшее со стороны заокеанских... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T10:36
2024-06-24T10:36
2024-06-24T10:36
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
анатолий антонов
сша
терроризм
ракеты atacms
в мире
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138319198_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_75ec9ec28c9bbb4c5262aeb24794352e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами АТACMS, жертвами которого стали мирные люди, и отсутствие реакции на произошедшее со стороны заокеанских "партнеров" Киева стал ярким свидетельством того, что власти США встали на путь международного терроризма. Скрывать прямую вовлеченность в конфликт уже невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что дальнобойные ракеты АТACMS с кассетными боеприпасами, которыми накануне был атакован Севастополь, "не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США", и это "для политиков в Вашингтоне очевидно"."Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день", – заметил Антонов.По его словам, "преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу"."Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник", – сказал Антонов.Все это, по мнению посла, указывает на то, что власти США, потворствуя ударам Киева по мирному гражданскому населению, встали на путь международного терроризма и этому нет оправдания.По словам Антонова, поставки Киеву американского оружия и предоставление ВСУ права бить по мирному населению России "свидетельствуют лишь о стремлении здешних властей продолжать войну, не считаясь с людскими жертвами". И добавил, что "американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей"."Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверены, что жесткий ответ нацисты получат на фронте. И не только", – заключил дипломат.Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей.Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.По информации губернатора, в данным момент на консилиуме принимается решение о транспортировке до 20 пострадавших в клиники Москвы. В больницах, где находятся пострадавшие, всю ночь дежурили священники Севастопольского благочиния. Сегодня во всех храмах города после литургии служат панихиды по невинно убиенным и молебны о здравии пострадавших.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцевТяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
севастополь
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138319198_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_7ef7cf1ae2a360e17a2f8811e615be6d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, анатолий антонов, сша, терроризм, ракеты atacms, в мире, мнения, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Севастополю американскими ракетами АТACMS, жертвами которого стали мирные люди, и отсутствие реакции на произошедшее со стороны заокеанских "партнеров" Киева стал ярким свидетельством того, что власти США встали на путь международного терроризма. Скрывать прямую вовлеченность в конфликт уже невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Посол подчеркнул, что дальнобойные ракеты АТACMS с кассетными боеприпасами, которыми накануне был атакован Севастополь, "не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США", и это "для политиков в Вашингтоне очевидно".
"Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день", – заметил Антонов.
По его словам, "преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу".
"Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник", – сказал Антонов.
Все это, по мнению посла, указывает на то, что власти США, потворствуя ударам Киева по мирному гражданскому населению, встали на путь международного терроризма и этому нет оправдания.
"Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма… Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно", – сказал посол.
По словам Антонова, поставки Киеву американского оружия и предоставление ВСУ права бить по мирному населению России "свидетельствуют лишь о стремлении здешних властей продолжать войну, не считаясь с людскими жертвами". И добавил, что "американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей".
"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверены, что жесткий ответ нацисты получат на фронте. И не только", – заключил дипломат.
Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю
, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города
.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей.
Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф
, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.
По информации губернатора, в данным момент на консилиуме принимается решение о транспортировке до 20 пострадавших в клиники Москвы
.
В больницах, где находятся пострадавшие, всю ночь дежурили священники Севастопольского благочиния. Сегодня во всех храмах города после литургии служат панихиды по невинно убиенным и молебны о здравии пострадавших.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе
и Крыму Днем траура
.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Читайте также на РИА Новости Крым: