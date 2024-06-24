https://crimea.ria.ru/20240624/tyazhelo-ranennykh-pri-atake-vsu-po-plyazham-sevastopolya-dostavyat-v-moskvu-1138318125.html

Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву

Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву

Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T09:29

2024-06-24T09:29

2024-06-24T09:29

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

происшествия

михаил развожаев

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

москва

врач

ракеты atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138318009_0:0:784:442_1920x0_80_0_0_301dbffe924de655e785b2d62ccbf7c9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять федеральные специалисты, прибывшие в город ночью 24 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.По словам губернатора, 35 федеральных специалистов-медиков уже осмотрели всех пострадавших, они "работали всю ночь и продолжают работать".Он также отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и согласовал вопрос размещения всех родителей, дети которых будут отправлены на лечение в столицу – их разместят в гостинице.Накануне в город федерального значения из Ялты прибыл оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией были четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью, по информации губернатора, обратился 151 человек, госпитализированы были 82 (55 взрослых и 27 детей).Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Также глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших от ракетной атаки на СевастопольВ Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалуБесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу

севастополь

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, москва, врач, ракеты atacms, новости крыма