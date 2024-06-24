Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
До 20 пострадавших при ударе ракетами ATACMS по Севастополю доставят спецбортом в Москву
© Telegram Михаил РазвожаевТяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять федеральные специалисты, прибывшие в город ночью 24 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.
По словам губернатора, 35 федеральных специалистов-медиков уже осмотрели всех пострадавших, они "работали всю ночь и продолжают работать".
"Сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь… решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и согласовал вопрос размещения всех родителей, дети которых будут отправлены на лечение в столицу – их разместят в гостинице.
Накануне в город федерального значения из Ялты прибыл оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией были четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью, по информации губернатора, обратился 151 человек, госпитализированы были 82 (55 взрослых и 27 детей).
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Также глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.
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