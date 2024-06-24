Рейтинг@Mail.ru
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/tyazhelo-ranennykh-pri-atake-vsu-po-plyazham-sevastopolya-dostavyat-v-moskvu-1138318125.html
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:29
2024-06-24T09:29
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
происшествия
михаил развожаев
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
москва
врач
ракеты atacms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138318009_0:0:784:442_1920x0_80_0_0_301dbffe924de655e785b2d62ccbf7c9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять федеральные специалисты, прибывшие в город ночью 24 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.По словам губернатора, 35 федеральных специалистов-медиков уже осмотрели всех пострадавших, они "работали всю ночь и продолжают работать".Он также отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и согласовал вопрос размещения всех родителей, дети которых будут отправлены на лечение в столицу – их разместят в гостинице.Накануне в город федерального значения из Ялты прибыл оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией были четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью, по информации губернатора, обратился 151 человек, госпитализированы были 82 (55 взрослых и 27 детей).Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Также глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших от ракетной атаки на СевастопольВ Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалуБесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
севастополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138318009_73:0:694:466_1920x0_80_0_0_6b0d9476b7b7376192f4c54858767fba.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, москва, врач, ракеты atacms, новости крыма
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву

До 20 пострадавших при ударе ракетами ATACMS по Севастополю доставят спецбортом в Москву

09:29 24.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевТяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Около 20 раненных при ударе ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в воскресенье будут транспортированы в медучреждения Москвы. Такое решение готовятся принять федеральные специалисты, прибывшие в город ночью 24 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ночью 24 июня в Севастополь прибыла сводная бригада из 35 специалистов Федерального центра медицины катастроф, среди экспертов – врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС.
По словам губернатора, 35 федеральных специалистов-медиков уже осмотрели всех пострадавших, они "работали всю ночь и продолжают работать".
"Сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь… решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и согласовал вопрос размещения всех родителей, дети которых будут отправлены на лечение в столицу – их разместят в гостинице.
Накануне в город федерального значения из Ялты прибыл оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю поставленными на их вооружение американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, сбиты над акваторией были четыре из пяти ракет, одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали мирные жители в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
К концу дня было известно о четырех погибших, в том числе двоих детях. Всего за медицинской помощью, по информации губернатора, обратился 151 человек, госпитализированы были 82 (55 взрослых и 27 детей).
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Также глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выросло число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь
В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу
 
СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаПроисшествияМихаил РазвожаевОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииМоскваВрачРакеты ATACMSНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала