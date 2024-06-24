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В Севастополь прибыли медики федерального центра для помощи раненым

В Севастополь прибыли медики федерального центра для помощи раненым - РИА Новости Крым, 24.06.2024

В Севастополь прибыли медики федерального центра для помощи раненым

Борт МЧС доставил сводную бригаду федеральных специалистов-медиков в Севастополь для оказания помощи тяжелораненым жителям, пострадавшим при ракетной атаке ВСУ... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T08:17

2024-06-24T08:17

2024-06-24T08:21

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Борт МЧС доставил сводную бригаду федеральных специалистов-медиков в Севастополь для оказания помощи тяжелораненым жителям, пострадавшим при ракетной атаке ВСУ на город в воскресенье. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Среди прибывших, по словам Развожаева, специалисты Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС. Сводная бригада прибыла в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина, уточнил губернатор.Развожаев ранее сообщал, что Владимир Путин позвонил "практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь". Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу.Из Ялты в Севастополь накануне прибыл оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи тяжело раненным при ракетной атаке. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого несколько человек погибли, десятки получили ранения разной степени тяжести. По данным губернатора города, военные уничтожили в небе над акваторией пять воздушных целей, но осколки упали в прибрежной зоне. Позже в Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США, и сбиты над акваторией были 4 из них. А пятая "на конечном участке отклонилась от траектории полета" и взорвалась над территорией города. Жертвами атаки стали мирные жители, которые в это время отдыхали в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.К концу дня было известно о четырех погибших, в их число вошли двухлетний ребенок и 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Несколько человек остаются в реанимации в тяжелом состоянии.По факту атаки возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и игрушки в память о погибших к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и фонтану в Комсомольском парке.Читайте также на РИА Новости Крым: Бесчеловечный режим: митрополит Тихон об атаке на Севастополь в Троицу"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцевНа Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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