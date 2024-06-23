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МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS - РИА Новости Крым, 23.06.2024
МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
Атака на Севастополь, в результате которой погибли два человека и пострадало более двадцати, была произведена пятью ракетами ATACMS производства США,... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T14:32
2024-06-23T14:32
2024-06-23T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Атака на Севастополь, в результате которой погибли два человека и пострадало более двадцати, была произведена пятью ракетами ATACMS производства США, снабженными кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре из них были сбиты над акваторией Черного моря, пятая в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета.Мирные жители, включая детей, пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, севастополь, новости, новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), ракеты atacms
МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
Атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ракетами ATACMS – Минобороны
14:32 23.06.2024 (обновлено: 15:26 23.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Атака на Севастополь, в результате которой погибли два человека и пострадало более двадцати, была произведена пятью ракетами ATACMS производства США, снабженными кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями", – сообщает официальный Telegram-канал министерства.
Четыре из них были сбиты над акваторией Черного моря, пятая в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета.
"Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", – сказано в сообщении.
Мирные жители, включая детей, пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, уточнили в ведомстве.