https://crimea.ria.ru/20240623/mo-ataka-na-sevastopol-sovershena-postavlennymi-ssha-raketami-atacms-1138304744.html

МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS

МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS - РИА Новости Крым, 23.06.2024

МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS

Атака на Севастополь, в результате которой погибли два человека и пострадало более двадцати, была произведена пятью ракетами ATACMS производства США,... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T14:32

2024-06-23T14:32

2024-06-23T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Атака на Севастополь, в результате которой погибли два человека и пострадало более двадцати, была произведена пятью ракетами ATACMS производства США, снабженными кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре из них были сбиты над акваторией Черного моря, пятая в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета.Мирные жители, включая детей, пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, уточнили в ведомстве.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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