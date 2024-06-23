"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев
Ракетная атака не смогла дезорганизовать жизнь Севастополя – сенатор Алтабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Беспрецедентная атака на Севастополь, которая принесла множество жертв, не смогла выбить из колеи жизнь города. Это принципиальная позиция севастопольцев, сказала РИА Новости Крым сенатор Екатерина Алтабаева.
"Севастопольцы скорбят о том, что произошло, мы не можем сдержать слез. Сегодня осколок прилетел в каждое наше сердце. Но это ни в коем случае не дезорганизует жизнь города. Такова наша принципиальная позиция", – сказала она.
Севастополю недаром было присвоено звание города героя, напомнила Алтабаева. Пострадавшим и членам их семьи будет оказана помощь в полоном объеме.
"Преступники, убийцы детей, безусловно, должны быть наказаны. Мы верим в то, что и руководство страны, и министерство обороны сделает все возможное, чтобы это было выполнено", – подытожила она.
23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS". Они были снаряжены кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны.
По последним данным, в результате ракетного удара погибло пять человек, включая троих детей. Одна из них – девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.124 человека было ранено, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: