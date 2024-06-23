https://crimea.ria.ru/20240623/my-nedarom-gorod-geroy-raketnaya-ataka-ne-ispugala-sevastopoltsev-1138311853.html

"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев

"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев - РИА Новости Крым, 23.06.2024

"Мы недаром город-герой": ракетная атака не испугала севастопольцев

Беспрецедентная атака на Севастополь, которая принесла множество жертв, не смогла выбить из колеи жизнь города. Это принципиальная позиция севастопольцев,... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T21:31

2024-06-23T21:31

2024-06-23T21:31

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Беспрецедентная атака на Севастополь, которая принесла множество жертв, не смогла выбить из колеи жизнь города. Это принципиальная позиция севастопольцев, сказала РИА Новости Крым сенатор Екатерина Алтабаева.Севастополю недаром было присвоено звание города героя, напомнила Алтабаева. Пострадавшим и членам их семьи будет оказана помощь в полоном объеме.23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS". Они были снаряжены кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны.По последним данным, в результате ракетного удара погибло пять человек, включая троих детей. Одна из них – девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.124 человека было ранено, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мнения, новости, новости крыма, екатерина алтабаева