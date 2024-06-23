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Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T15:10
2024-06-23T15:10
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.Сергей Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.
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михаил развожаев, сергей аксенов, севастополь, крым, новости, новости крыма, атаки всу на крым
Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам

Крым готов оказать помощь раненым во время ракетной атаки на Севастополь

15:10 23.06.2024
 
© Фото: Арпи БегларянВид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
© Фото: Арпи Бегларян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами", – написал он.

Сергей Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.
Михаил РазвожаевСергей АксеновСевастопольКрымНовостиНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
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14:24Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
14:02Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
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13:12ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
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