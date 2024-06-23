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Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T15:10
2024-06-23T15:10
2024-06-23T15:10
михаил развожаев
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.Сергей Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
Крым готов оказать помощь раненым во время ракетной атаки на Севастополь