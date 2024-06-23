https://crimea.ria.ru/20240623/my-vmeste-krymchane-gotovy-okazat-pomosch-ranenym-sevastopoltsam-1138305646.html

Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам

Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам

Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T15:10

2024-06-23T15:10

2024-06-23T15:10

михаил развожаев

сергей аксенов

севастополь

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новости крыма

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим во время ракетной атаки на Севастополь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.Сергей Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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