https://crimea.ria.ru/20240623/chislo-pogibshikh-v-sevastopole-vyroslo-do-trekh-raneny-pochti-100-chelovek-1138304919.html
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T14:41
2024-06-23T14:41
2024-06-23T15:00
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор выехал в медицинское учреждение, где принимают пострадавших. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, включая, двухлетнего ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихДвое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 человек
14:41 23.06.2024 (обновлено: 15:00 23.06.2024)