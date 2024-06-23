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Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T14:41
2024-06-23T15:00
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новости крыма
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор выехал в медицинское учреждение, где принимают пострадавших. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, включая, двухлетнего ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихДвое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100

Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 человек

14:41 23.06.2024 (обновлено: 15:00 23.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор выехал в медицинское учреждение, где принимают пострадавших. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.
"Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших", – говорится в сообщении губернатора.
Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, включая, двухлетнего ребенка.
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СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
15:10Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
14:24Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавших
14:02Средствами ПВО сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ
13:27Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
13:21Крымский мост открыли для движения транспорта
13:18Крымский мост закрыт второй раз за день
13:12ВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
13:03Крымский мост после открытия движения – в очереди почти 600 машин
12:48Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек
12:35Крымский мост открыт
12:22В Севастополе работает ПВО – уничтожаются воздушные цели
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