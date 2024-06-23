https://crimea.ria.ru/20240623/chislo-pogibshikh-v-sevastopole-vyroslo-do-trekh-raneny-pochti-100-chelovek-1138304919.html

Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100

Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100 - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100

Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T14:41

2024-06-23T14:41

2024-06-23T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ракетного удара по Севастополю выросло до трех – погиб еще один ребенок, за медицинской помощью обратилась уже почти 100 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор выехал в медицинское учреждение, где принимают пострадавших. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, включая, двухлетнего ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихДвое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок Ракетная атака на Севастополь – осколками ранены 14 человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, всу (вооруженные силы украины)