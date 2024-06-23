https://crimea.ria.ru/20240623/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-i-22-raneny-pri-raketnoy-atake-na-sevastopol-1138303836.html
Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
В результате ракетной атаки на Севастополь два человека погибли, один из них ребенок. Число пострадавших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T13:27
2024-06-23T13:27
2024-06-23T13:43
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
новости
новости крыма
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь два человека погибли, один из них ребенок. Число пострадавших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Для помощи людям мобилизованы все силы, часть пострадавших уже доставлена в больницу, сообщил Развожаев. За медицинской помощью обратились уже 22 человека.Ранее губернатор сообщал о 14 раненых. По предварительной информации, в небе над акваторией были уничтожены пять воздушных целей, осколки упали на прибрежную зону в Учкуевке и в Любимовке.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПочему Украина усилила атаки на Крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_8a614f63b395139923d84ffe48b2ff8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, новости, новости крыма, дети, происшествия
Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок
Двое мирных жителей погибли и 22 ранены при ракетной атаке на Севастополь
13:27 23.06.2024 (обновлено: 13:43 23.06.2024)