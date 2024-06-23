https://crimea.ria.ru/20240623/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-i-22-raneny-pri-raketnoy-atake-na-sevastopol-1138303836.html

Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок

Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Двое погибших при атаке на Севастополь – один из них 2-летний ребенок

В результате ракетной атаки на Севастополь два человека погибли, один из них ребенок. Число пострадавших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T13:27

2024-06-23T13:27

2024-06-23T13:43

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь два человека погибли, один из них ребенок. Число пострадавших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Для помощи людям мобилизованы все силы, часть пострадавших уже доставлена в больницу, сообщил Развожаев. За медицинской помощью обратились уже 22 человека.Ранее губернатор сообщал о 14 раненых. По предварительной информации, в небе над акваторией были уничтожены пять воздушных целей, осколки упали на прибрежную зону в Учкуевке и в Любимовке.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПочему Украина усилила атаки на Крым

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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