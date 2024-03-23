Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240323/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---est-ranenye-i-povrezhdeniya-domov-1135982594.html
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T23:40
2024-03-23T23:47
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
пво
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131483762_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_45352f7a132df39b644e7c8a27a93866.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Таже по информации губернатора, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. "На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - добавил он. Все городские службы работают в усиленном режиме. Развожаев напомнил, что ни в коем случае нельзя подходить к обломкам и частям сбитых ракет, при их обнаружении звоните по телефону 112.
https://crimea.ria.ru/20240323/vozdushnaya-ataka-na-sevastopol---ranen-rebenok-1135981853.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131483762_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_2124def2e17012b499af368965f4e243.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, пво, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов

В Севастополе сбито более 10 ракет: пострадали люди и повреждены дома

23:40 23.03.2024 (обновлено: 23:47 23.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - говорится в сообщении в его ТГ-канале.
Таже по информации губернатора, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку.
"На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - добавил он.
Все городские службы работают в усиленном режиме.
Развожаев напомнил, что ни в коем случае нельзя подходить к обломкам и частям сбитых ракет, при их обнаружении звоните по телефону 112.
Зенитный ракетный полк
Вчера, 23:16
Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымПВОАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
23:40Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
23:16Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
23:01В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
22:44Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
22:41Крымский мост закрыт
22:26Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
22:04Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
21:57Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавших
21:45Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
21:22В Севастополе слышны взрывы
21:18Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день
21:09Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
20:45В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве
20:02Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва
19:41Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС
19:37Реакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма
19:25Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения
19:10В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе"
18:44МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
Лента новостейМолния