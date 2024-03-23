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Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T23:40
2024-03-23T23:40
2024-03-23T23:47
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Таже по информации губернатора, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. "На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - добавил он. Все городские службы работают в усиленном режиме. Развожаев напомнил, что ни в коем случае нельзя подходить к обломкам и частям сбитых ракет, при их обнаружении звоните по телефону 112.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, пво, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
В Севастополе сбито более 10 ракет: пострадали люди и повреждены дома
23:40 23.03.2024 (обновлено: 23:47 23.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - говорится в сообщении в его ТГ-канале.
Таже по информации губернатора, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку.
"На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - добавил он.
Все городские службы работают в усиленном режиме.
Развожаев напомнил, что ни в коем случае нельзя подходить к обломкам и частям сбитых ракет, при их обнаружении звоните по телефону 112.