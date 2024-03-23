https://crimea.ria.ru/20240323/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---est-ranenye-i-povrezhdeniya-domov-1135982594.html

Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов

Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов

Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T23:40

2024-03-23T23:40

2024-03-23T23:47

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Таже по информации губернатора, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. "На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - добавил он. Все городские службы работают в усиленном режиме. Развожаев напомнил, что ни в коем случае нельзя подходить к обломкам и частям сбитых ракет, при их обнаружении звоните по телефону 112.

https://crimea.ria.ru/20240323/vozdushnaya-ataka-na-sevastopol---ranen-rebenok-1135981853.html

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