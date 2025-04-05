Рейтинг@Mail.ru
Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250405/tekhnika-i-zhivaya-sila-v-minoborony-rasskazali-ob-uspekhakh-v-zone-svo-1145458543.html
Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО
Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО
Более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО. Об этом сообщают в военном министерстве. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T14:39
2025-04-05T14:40
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142295508_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3bdd55f62dd31c6c81c902d96f75a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО. Об этом сообщают в военном министерстве.Так, подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области, уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142295508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e99dd615c1d5ab59a16869ccb2e668ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот
Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО

Полторы тысячи единиц живой силы потеряли ВСУ за сутки в зоне СВО

14:39 05.04.2025 (обновлено: 14:40 05.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Штурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО. Об этом сообщают в военном министерстве.
Так, подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области.

"Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики.

"Противник потерял до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - подсчитали в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - сообщают в оборонном министерстве.
Одновременно подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области, уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в Telegram-канале министерства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой
15:43Ситуация в Курской области: российские военные громят врага
15:07Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света
14:49Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена
14:39Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО
14:14Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
14:02Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири
13:54Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
13:36ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
13:12Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
12:56Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены
12:34К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
12:04Центральную улицу Симферополя перекроют на два месяца
11:11МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на 80-летие Победы
11:08Ситуация на Крымском мосту: снова растет очередь
10:33Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди
10:05Мужчина оказался под завалом после обрушения павильона в Красноярске
09:43Горят села: сильные пожары и ураганный ветер бушуют в Красноярском крае
09:11Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН
08:48Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
Лента новостейМолния