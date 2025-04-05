https://crimea.ria.ru/20250405/tekhnika-i-zhivaya-sila-v-minoborony-rasskazali-ob-uspekhakh-v-zone-svo-1145458543.html

Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО

Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО

Более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО. Об этом сообщают в военном министерстве. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T14:39

2025-04-05T14:39

2025-04-05T14:40

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

вооруженные силы россии

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142295508_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3bdd55f62dd31c6c81c902d96f75a63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более полутора тысяч единиц живой силы противника уничтожено за сутки в зоне СВО. Об этом сообщают в военном министерстве.Так, подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области, уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот