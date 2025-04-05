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23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской области
23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской области - РИА Новости Крым, 05.04.2025
23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской области
На территории Курской области ВСУ повреждены 23 православных храма, из них два разрушены до основания. Такие данные приводятся в рапорте митрополита Курского и... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T16:46
2025-04-05T16:46
2025-04-05T16:46
православие
рпц (русская православная церковь)
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На территории Курской области ВСУ повреждены 23 православных храма, из них два разрушены до основания. Такие данные приводятся в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Митрополит Курский сообщает, что над Суджей и прилегающими соседними районами — Кореневским, Глушковским, Беловским и Большесолдатским — кружатся целые рои беспилотников, которые сбрасывают бомбы, гранаты и "охотятся буквально за каждой машиной, которая появляется в поле зрения".В этих условиях из разрушенных поселений священники Русской православной Церкви активно помогают транспортировать оставшееся в разоренных ВСУ селах население на лечение и реабилитацию."Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе, иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 жителей. Им неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль. 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу", - говорится в сообщении.В резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поблагодарил правящего архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллеристским обстрелам". Предстоятель Русской Православной Церкви предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к Патриаршим наградам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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православие, рпц (русская православная церковь), новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской области
Патриарху Кириллу доложили о количестве разрушенных ВСУ храмов в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На территории Курской области ВСУ повреждены 23 православных храма, из них два разрушены до основания. Такие данные приводятся в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"На территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения, а 18 храмов повреждены сильно, некоторые полуразрушены", - передает слова владыки пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси.
Митрополит Курский сообщает, что над Суджей и прилегающими соседними районами — Кореневским, Глушковским, Беловским и Большесолдатским — кружатся целые рои беспилотников, которые сбрасывают бомбы, гранаты и "охотятся буквально за каждой машиной, которая появляется в поле зрения".
В этих условиях из разрушенных поселений священники Русской православной Церкви активно помогают транспортировать оставшееся в разоренных ВСУ селах население на лечение и реабилитацию.
"Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе, иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 жителей. Им неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль. 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу", - говорится в сообщении.
В резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поблагодарил правящего архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллеристским обстрелам".
Предстоятель Русской Православной Церкви предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к Патриаршим наградам.
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