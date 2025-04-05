https://crimea.ria.ru/20250405/chislo-pogibshikh-v-rezultate-zemletryaseniya-v-myanme-uvelichilos-do-3455-1145460838.html

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455 - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T17:21

2025-04-05T17:21

2025-04-05T17:32

мьянма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 3301 погибшем и 4792 пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах.Также землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля, у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, новости, в мире