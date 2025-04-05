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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455 - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455 - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T17:21
2025-04-05T17:32
мьянма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 3301 погибшем и 4792 пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах.Также землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля, у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
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мьянма, землетрясение, новости, в мире
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455

17:21 05.04.2025 (обновлено: 17:32 05.04.2025)
 
© AP PhotoЗемлетрясение в Мьянме, вторник, 1 апреля 2025 года.
Землетрясение в Мьянме, вторник, 1 апреля 2025 года. - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.
"Погибли 3455 человек, 4840 получили ранения", - говорится в публикации.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 3301 погибшем и 4792 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах.
Также землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля, у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
На помощь в ликвидации последствий в Мьянму прибыли самолеты МЧС России с 264 спасателями на борту.
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