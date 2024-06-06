Почему Украина усилила атаки на Крым
Усиление атак на Крым стало следствием плачевной ситуации для ВСУ на фронте – Константинов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки личного состава. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Дела у противника на фронте идут плохо, перспективы для них удручающие. ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов. При этом киевский режим не готов заключать мир с Россией с учетом существующих реалий. Это означает для них, что нужно продолжать боевые действия, но в ситуации дефицита солдат. Поэтому и активизировали попытки ударов по нам различными дронами и ракетами", – сказал глава парламента республики.
По словам Константинова, у властей Крыма нет иллюзий по поводу того, что Киев прекратит эти атаки. По мнению политика, пока террористическому режиму на Украине поставляют ракеты и беспилотники, он будет пытаться бить по полуострову.
Что касается развернувшейся дискуссии о разрешении НАТО бить западным оружием по России, спикер крымского парламента считает ее в большей степени информационной акцией, направленной, прежде всего, на западное общественное мнение.
"НАТО и до этого не особо ограничивала Украину в ударах по территории России. Поэтому это больше информационные вещи, ориентированные на западную аудиторию, которая совершенно не разбирается в происходящем на Украине. Значительная часть общества там вообще очень слабо это понимает, только отдельные эксперты", – убежден политик.
29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил ранее министр обороны РФ Белоусов.
Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, обошлось без жертв.
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