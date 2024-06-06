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Почему Украина усилила атаки на Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Почему Украина усилила атаки на Крым
Почему Украина усилила атаки на Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Почему Украина усилила атаки на Крым
Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T19:01
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки личного состава. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Константинова, у властей Крыма нет иллюзий по поводу того, что Киев прекратит эти атаки. По мнению политика, пока террористическому режиму на Украине поставляют ракеты и беспилотники, он будет пытаться бить по полуострову.Что касается развернувшейся дискуссии о разрешении НАТО бить западным оружием по России, спикер крымского парламента считает ее в большей степени информационной акцией, направленной, прежде всего, на западное общественное мнение.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил ранее министр обороны РФ Белоусов.Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, обошлось без жертв.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружияОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльУдары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
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крым, владимир константинов, мнения, россия, украина, атаки всу на крым
Почему Украина усилила атаки на Крым

Усиление атак на Крым стало следствием плачевной ситуации для ВСУ на фронте – Константинов

19:01 06.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБПЛА через оптический прицел
БПЛА через оптический прицел - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки личного состава. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дела у противника на фронте идут плохо, перспективы для них удручающие. ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов. При этом киевский режим не готов заключать мир с Россией с учетом существующих реалий. Это означает для них, что нужно продолжать боевые действия, но в ситуации дефицита солдат. Поэтому и активизировали попытки ударов по нам различными дронами и ракетами", – сказал глава парламента республики.

По словам Константинова, у властей Крыма нет иллюзий по поводу того, что Киев прекратит эти атаки. По мнению политика, пока террористическому режиму на Украине поставляют ракеты и беспилотники, он будет пытаться бить по полуострову.
Что касается развернувшейся дискуссии о разрешении НАТО бить западным оружием по России, спикер крымского парламента считает ее в большей степени информационной акцией, направленной, прежде всего, на западное общественное мнение.

"НАТО и до этого не особо ограничивала Украину в ударах по территории России. Поэтому это больше информационные вещи, ориентированные на западную аудиторию, которая совершенно не разбирается в происходящем на Украине. Значительная часть общества там вообще очень слабо это понимает, только отдельные эксперты", – убежден политик.

29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил ранее министр обороны РФ Белоусов.
Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, обошлось без жертв.
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