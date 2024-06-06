https://crimea.ria.ru/20240606/pochemu-ukraina-usilila-ataki-na-krym-1137918409.html

Почему Украина усилила атаки на Крым

Почему Украина усилила атаки на Крым - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Почему Украина усилила атаки на Крым

Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T19:01

2024-06-06T19:01

2024-06-06T19:01

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усилившиеся в последнее время атаки киевского режима на Крым и Севастополь являются следствием плачевного положения ВСУ на фронте, в том числе острой нехватки личного состава. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Константинова, у властей Крыма нет иллюзий по поводу того, что Киев прекратит эти атаки. По мнению политика, пока террористическому режиму на Украине поставляют ракеты и беспилотники, он будет пытаться бить по полуострову.Что касается развернувшейся дискуссии о разрешении НАТО бить западным оружием по России, спикер крымского парламента считает ее в большей степени информационной акцией, направленной, прежде всего, на западное общественное мнение.29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост сразу десятью ракетами ATACMS, сообщил ранее министр обороны РФ Белоусов.Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. В ночь на 30 мая была атакована транспортная инфраструктура города Керчь, пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, обошлось без жертв.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружияОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльУдары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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