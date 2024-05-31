Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS
10:42 31.05.2024 (обновлено: 10:54 31.05.2024)
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Белоусов.
"Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней", - подчеркнул министр.
В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
В ночь на 31 мая в результате воздушного удара ВСУ пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края - горели три цистерны, пожару присвоили высокую категорию сложности ранения получили двое сотрудников предприятия. К этому времени пожар ликвидирован.
Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.
Также в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков. Позже сообщалось еще об одном сбитом БПЛА.
В ночь на 30 мая военные армии России также пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.
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