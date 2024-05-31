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Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS
Российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Белоусов. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:42
2024-05-31T10:54
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
армия и флот
крымский мост
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Белоусов. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.В ночь на 31 мая в результате воздушного удара ВСУ пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края - горели три цистерны, пожару присвоили высокую категорию сложности ранения получили двое сотрудников предприятия. К этому времени пожар ликвидирован.Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.Также в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков. Позже сообщалось еще об одном сбитом БПЛА.В ночь на 30 мая военные армии России также пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуДва человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-kubani-unichtozheny-pyat-neptunov-i-29-bespilotnikov-1137740702.html
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, армия и флот, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS

10:42 31.05.2024 (обновлено: 10:54 31.05.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Российские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Белоусов.
"Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней", - подчеркнул министр.
В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
В ночь на 31 мая в результате воздушного удара ВСУ пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края - горели три цистерны, пожару присвоили высокую категорию сложности ранения получили двое сотрудников предприятия. К этому времени пожар ликвидирован.
Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.
Также в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков. Позже сообщалось еще об одном сбитом БПЛА.
В ночь на 30 мая военные армии России также пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовостиАрмия и флотКрымский мостАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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