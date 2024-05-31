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Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников

Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Удар ВСУ по Кубани: уничтожены пять "Нептунов" и 29 беспилотников

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T07:41

2024-05-31T07:41

2024-05-31T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Силами российской ПВО также были уничтожены по одному БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.В ночь на 31 мая в результате воздушного удара ВСУ пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края - горели три цистерны, пожару присвоили высокую категорию сложности ранения получили двое сотрудников предприятия. К этому времени пожар ликвидирован.Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.Также в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае. Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков. Позже сообщалось еще об одном сбитом БПЛА.В ночь на 30 мая военные армии России также пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный: повреждено остекление надстроек.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуДва человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), кубань, краснодарский край, происшествия, новости