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Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами
Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами
Военные армии России в ночь на четверг пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T07:14
2024-05-30T07:28
министерство обороны рф
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новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
ракеты atacms
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные армии России в ночь на четверг пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова, уточнили в Минобороны.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек, сообщил ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMSСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
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7 495 645-6601
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, ракеты atacms, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), пво
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Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами

Вблизи Крыма уничтожены 8 ракет ATACMS и 10 морских и воздушных беспилотников – Минобороны

07:14 30.05.2024 (обновлено: 07:28 30.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные армии России в ночь на четверг пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова, уточнили в Минобороны.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек, сообщил ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко.
Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.
Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.
24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.
В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.
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Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииРакеты ATACMSБезэкипажные катераБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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