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Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму

Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:53

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным главы региона, обломки ракеты упали за пределами поселка, пострадавших нет. Силы ПВО находятся в боевой готовности.Поселок Новоалексеевка расположен в Геническом районе Херсонской области. Через него проходит трасса в Симферополь. Поселок находится недалеко от Джанкоя и Чонгара.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым и новые регионы России с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.23 мая в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Удары были зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на СевастопольНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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