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Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T19:38
2024-05-28T19:53
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новые регионы россии
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным главы региона, обломки ракеты упали за пределами поселка, пострадавших нет. Силы ПВО находятся в боевой готовности.Поселок Новоалексеевка расположен в Геническом районе Херсонской области. Через него проходит трасса в Симферополь. Поселок находится недалеко от Джанкоя и Чонгара.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым и новые регионы России с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.23 мая в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Удары были зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на СевастопольНад Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новые регионы россии, пво, новости
Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму

Летевшая в сторону Крыма ракета "Нептун" сбита у границы Херсонской области – Сальдо

19:38 28.05.2024 (обновлено: 19:53 28.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Около 19:00 часов над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, обломки ракеты упали за пределами поселка, пострадавших нет. Силы ПВО находятся в боевой готовности.
Поселок Новоалексеевка расположен в Геническом районе Херсонской области. Через него проходит трасса в Симферополь. Поселок находится недалеко от Джанкоя и Чонгара.
Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым и новые регионы России с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.
23 мая в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Удары были зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.
На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.
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