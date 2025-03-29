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Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

В период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T11:22

2025-03-29T11:22

2025-03-29T11:22

крым

инвестиции

ирина кивико

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Ирина Кивико.По ее информации, объем инвестиций в основной капитал, привлеченный в прошлом году, составляет около 289 миллиардов рублей. Однако эта цифра изменится, поскольку еще не все плательщики, малый и средний бизнес, подали отчетность в Росстат, уточнила министр финансов республики."В общей сложности за 2022-2024 годы привлечено 560 миллиардов частных инвестиций в экономику Крыма. Важно отметить, что в прошлом году Республика Крым заняла 5 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата субъектов, прочно закрепившись в числе лидеров", - уточнила Кивико.Кроме того, на ежегодной основе в Крыму проводят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Так, в 2024 году лидером рейтинга стал Симферопольский район, второе место заняли Симферополь и Феодосия. Третье разделили Алушта и Евпатория, отметила вице-премьер.Ранее руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщала, что валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в годЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, инвестиции, ирина кивико, экономика крыма, новости крыма