Рейтинг@Mail.ru
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250329/skolko-investitsiy-privlechet-krym-v-2025-godu-1145309734.html
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
В период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T11:22
2025-03-29T11:22
крым
инвестиции
ирина кивико
экономика крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Ирина Кивико.По ее информации, объем инвестиций в основной капитал, привлеченный в прошлом году, составляет около 289 миллиардов рублей. Однако эта цифра изменится, поскольку еще не все плательщики, малый и средний бизнес, подали отчетность в Росстат, уточнила министр финансов республики."В общей сложности за 2022-2024 годы привлечено 560 миллиардов частных инвестиций в экономику Крыма. Важно отметить, что в прошлом году Республика Крым заняла 5 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата субъектов, прочно закрепившись в числе лидеров", - уточнила Кивико.Кроме того, на ежегодной основе в Крыму проводят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Так, в 2024 году лидером рейтинга стал Симферопольский район, второе место заняли Симферополь и Феодосия. Третье разделили Алушта и Евпатория, отметила вице-премьер.Ранее руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщала, что валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в годЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, инвестиции, ирина кивико, экономика крыма, новости крыма
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

В Крым за три года нужно привлечь 800 миллиардов рублей частных инвестиций – Кивико

11:22 29.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом на заседании экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Ирина Кивико.
"Мы один из тех немногих субъектов, которому поставлена задача по привлечению частных инвестиций в экономику региона, с 2022 по 2025 год включительно привлечь не менее 800 миллиардов. Задача находится на контроле у правительства Российской Федерации", - сказала Кивико.
По ее информации, объем инвестиций в основной капитал, привлеченный в прошлом году, составляет около 289 миллиардов рублей. Однако эта цифра изменится, поскольку еще не все плательщики, малый и средний бизнес, подали отчетность в Росстат, уточнила министр финансов республики.
"В общей сложности за 2022-2024 годы привлечено 560 миллиардов частных инвестиций в экономику Крыма. Важно отметить, что в прошлом году Республика Крым заняла 5 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата субъектов, прочно закрепившись в числе лидеров", - уточнила Кивико.
Кроме того, на ежегодной основе в Крыму проводят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Так, в 2024 году лидером рейтинга стал Симферопольский район, второе место заняли Симферополь и Феодосия. Третье разделили Алушта и Евпатория, отметила вице-премьер.
Ранее руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщала, что валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма
Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год
Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
 
КрымИнвестицииИрина КивикоЭкономика КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
12:43Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
12:25ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области
11:55Пожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухня
11:22Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
11:04Крымский мост сейчас: за час пробка увеличилась в семь раз
10:4614-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
10:29Силовики в Севастополе ищут мигрантов
10:11На Крымском мосту выросла очередь
09:54Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР
09:24Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
08:51В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина
08:39Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
08:25В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь
08:01Землетрясение произошло в Пятигорске
07:36Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
07:02При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение
00:01Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
Лента новостейМолния