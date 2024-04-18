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Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма

Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма

Отрасль туризма в Крыму занимает около семи процентов в структуре валового регионального продукта. По этому показателю республика вышла на третье место в... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T07:33

2024-04-18T07:33

2024-04-18T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Отрасль туризма в Крыму занимает около семи процентов в структуре валового регионального продукта. По этому показателю республика вышла на третье место в России, опередив Краснодарский край. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.Отрасль достигла значительного роста по многим показателям, подчеркнула Ольга Балдина. Согласно официальной статистике, за десять лет в Крыму в 1,9 раз увеличилось количество доступных пляжей."На них одновременно могут отдыхать 300 тысяч человек. И по числу коллективных средств размещения республика занимает второе место в Южном федеральном округе, по этому показателю уступая Краснодарскому краю. А вот по продолжительности пребывания туристов все-таки Крым является лидером, занимает первое место", - перечислила Балдина.В среднем каждый гость останавливается в крымских отелях на семь суток, уточнила она. С 2016 по 2022 количество таких организованных туристов на полуострове выросло на 9,4%. Традиционно лидерами по приему отдыхающих являются Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Саки и Феодосия.При этом основными отраслями, на которые приходится львиная доля валового регионального продукта в Крыму, стали деятельность по операциям с недвижимостью (17%), строительство (15%), сфера торговли (14%).Согласно отчету Крымстата, отдыхать на полуострове в 2023 году было значительно дешевле, чем за рубежом. Так, по состоянию на сентябрь, стоимость поездок в Египет выросла на 98,82%, в ОАЭ - на 68,22%, в Турцию - на 53,54%.При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами подорожал не так значительно - на 37,96%. По мнению председателя Крымской ассоциации курортов Александра Плахотного, в санаториях, которые смогли предложить комфортную стоимость, загрузка достигала 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымстат: портрет среднестатистической крымской семьиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниМалый бизнес в цифрах: Крымстат подвел итоги Сплошного наблюдения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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