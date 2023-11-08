https://crimea.ria.ru/20231108/tseny-v-krymu-kakie-tovary-udaryat-po-koshelku-1132646128.html

Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку

Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку

В Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда,... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T18:19

2023-11-08T18:19

2023-11-08T18:19

цены в крыму

новости

крым

строительство

топливо в крыму

транспорт

крымстат

эксклюзивы риа новости крым

туризм

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749099_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_490b6f508da88efe066934cdd3d17b73.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за год поднялись цены на заграничные туры, строительные материалы, топливо и ювелирные изделия. Подешевела при этом обувь, трикотаж, детская одежда, доски и пиломатериалы, средства связи и компьютеры. Данные по динамике цен на услуги и непродовольственные товары РИА Новости Крым озвучили в крымском Управлении федеральной службы статистики.Туристические услугиПо состоянию на сентябрь 2023 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), больше всего подорожали услуги в сфере зарубежного туризма. Так, за указанный период значительно выросли цены на поездки:При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами дорожает не так быстро: на 37,96%.Строительные материалыНа втором месте по уровню роста цен – товары на строительном рынке. При этом на некоторые группы товаров в этом сегменте цены снижаются. Более чем на 30% подорожал тарированный (упакованный в мешки или тару) цемент, металлочерепица поднялась в цене почти на 24%, а красный кирпич – более чем на 10%.При этом снизились цены на пиломатериалы (7,76%), ламинат (1,77%) и некоторые другие товары.ТопливоТрадиционно продолжали в сентябре расти цены на топливо, хотя темпы роста слегка замедлились. В целом динамика цен на эту группу, по сравнению с сентябрем прошлого года, выглядит так:При этом в октябре крымские власти достигли соглашения с ведущими топливными компаниями региона о снижении цен. В результате цены на топливо начали снижаться. Но данные за октябрь сейчас еще анализируются Крымстатом и в опубликованную подборку не вошли.Услуги транспортаСтоимость услуг пассажирского транспорта, по сравнению с данными прошлого года, выросла на 20,64%, что во многом связано с повышением цен на топливо.Более всего – на 43,48% – по сравнению с прошлым годом подорожала стоимость проезда в такси. Резкий скачок на эти услуги (6,92%) произошел в июле, а сейчас темпы роста начинают снижаться.Проезд в городских автобусах, а также в трамвае и троллейбусе, подорожал на 22,47%, в междугородных автобусах – на 13,06%. Билеты на поезда дальнего следования выросли в цене на 29,56%.Среди других товарных групп, стоимость которых увеличилась за год, стоит отметить ювелирные изделия – они подорожали на 49,12%. Почти на пять процентов "подросли" табачные изделия (4,96%). В целом средняя стоимость непродовольственных товаров в Республике Крым по сравнению с прошлым годом выросла на 3,43%.Что подешевелоПо итогам девяти месяцев текущего года эксперты Крымстата сделали вывод, что в республике снизились цены на пиломатериалы (7,76%), средства связи (5,04%), телерадиотовары (4,81%), обувь (3,65%), персональные компьютеры (2,97%), игрушки (1,59%) и некоторые другие виды товаров.Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал официальные данные по ценам на продовольственные товары. Согласно статистике, за последние месяцы существенно подорожали мясо и яйца кур, но подешевели овощи борщевого набора и яблоки.Кроме того, в правительстве России занялись урегулированием цен на топливо, для чего ввели временные ограничения на его импорт. Это должно привести к постепенному снижению цен.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС отменяет плату за раздачу интернетаНовак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионахПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

https://crimea.ria.ru/20231030/chto-budet-s-tsenami-na-kuryatinu-k-novomu-godu--ekspert-1132370701.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

цены в крыму, новости, крым, строительство, топливо в крыму, транспорт, крымстат, туризм, инфографика