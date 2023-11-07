https://crimea.ria.ru/20231107/mts-otmenyaet-platu-za-razdachu-interneta-1132615682.html
МТС отменяет плату за раздачу интернета
МТС отменяет плату за раздачу интернета - РИА Новости Крым, 07.11.2023
МТС отменяет плату за раздачу интернета
Для абонентов МТС будет отменена плата за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T12:16
2023-11-07T12:16
2023-11-07T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Для абонентов МТС будет отменена плата за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщили в компании.ФАС в сентябре предупредила операторов "большой четверки", что в течение месяца они должны перестать взимать плату за раздачу интернет-трафика. Вводя такую плату, уточнили в ведомстве, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.В МТС считают, что отмена ограничений приведет к подорожанию трафика для всех тарифов, и ранее заявляли, что выступают против безлимитной раздачи мобильного интернета."Мегафон", "Билайн" и Tele2 выполнили требование ФАС на прошлой неделе.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму улучшится качество мобильной связиСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетомВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
https://crimea.ria.ru/20231103/krymskie-operatory-svyazi-vyshli-na-materikovuyu-rossiyu-1132539146.html
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МТС отменяет плату за раздачу интернета
ФАС: МТС отменяет плату за раздачу интернета с мобильных устройств