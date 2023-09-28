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Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T12:45
2023-09-28T13:36
связь в крыму
мобильная связь
альберт куршутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".Куршутов отметил, что сейчас в республике реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона.Ранее врио главы мининформа Крыма Альберт Куршутов заявил, что качество мобильной связи в республике улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму улучшится качество мобильной связиПутин поручил кабмину развивать интернет и мобильную связь в КрымуКак планируют улучшить качество связи в Крыму – Куршутов
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связь в крыму, мобильная связь, альберт куршутов, крым, новости крыма, мининформ крыма, интернет, общество
Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

Мининформ Крыма: до конца 2023 года в регионе установят 160 новых станций связи

12:45 28.09.2023 (обновлено: 13:36 28.09.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Могу сказать по основному нашему оператору, что абсолютное количество, при котором будет стопроцентное покрытие и у людей не будет проблем со связью, – это 2,5 тысячи базовых станций. До конца этого года будет установлено еще 160 станций, а в течение 2024-2025 годов, я думаю, еще около полутора тысяч", – рассказал он.

Куршутов отметил, что сейчас в республике реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона.

"Мы готовим сегодня один из таких проектов, он касается трассы Симферополь-Ялта и Ялта-Севастополь, а также остальных населенных пунктов. Этот проект как первый экзамен будем сдавать и отчитываться о проделанной работе главе республики", – добавил он.

Ранее врио главы мининформа Крыма Альберт Куршутов заявил, что качество мобильной связи в республике улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций.
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Связь в КрымуМобильная связьАльберт КуршутовКрымНовости КрымаМининформ КрымаИнтернетОбщество
 
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