Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
Мининформ Крыма: до конца 2023 года в регионе установят 160 новых станций связи
12:45 28.09.2023 (обновлено: 13:36 28.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Могу сказать по основному нашему оператору, что абсолютное количество, при котором будет стопроцентное покрытие и у людей не будет проблем со связью, – это 2,5 тысячи базовых станций. До конца этого года будет установлено еще 160 станций, а в течение 2024-2025 годов, я думаю, еще около полутора тысяч", – рассказал он.
Куршутов отметил, что сейчас в республике реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона.
"Мы готовим сегодня один из таких проектов, он касается трассы Симферополь-Ялта и Ялта-Севастополь, а также остальных населенных пунктов. Этот проект как первый экзамен будем сдавать и отчитываться о проделанной работе главе республики", – добавил он.
Ранее врио главы мининформа Крыма Альберт Куршутов заявил, что качество мобильной связи в республике улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций.
Читайте также на РИА Новости Крым: