https://crimea.ria.ru/20230928/skolko-vyshek-nado-dlya-obespecheniya-kryma-svyazyu-i-internetom-1131718176.html

Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T12:45

2023-09-28T12:45

2023-09-28T13:36

связь в крыму

мобильная связь

альберт куршутов

крым

новости крыма

мининформ крыма

интернет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131718022_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_34678d1982efc76d6c83c0d275dbc1d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года установят еще 160 новых базовых станций связи. Об этом рассказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".Куршутов отметил, что сейчас в республике реализуются пилотные проекты улучшения качества связи, задача которых обеспечить устойчивым сигналом и интернетом не только населенные пункты, но и ключевые автодороги региона.Ранее врио главы мининформа Крыма Альберт Куршутов заявил, что качество мобильной связи в республике улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму улучшится качество мобильной связиПутин поручил кабмину развивать интернет и мобильную связь в КрымуКак планируют улучшить качество связи в Крыму – Куршутов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

связь в крыму, мобильная связь, альберт куршутов, крым, новости крыма, мининформ крыма, интернет, общество