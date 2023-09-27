https://crimea.ria.ru/20230927/kogda-v-krymu-uluchshitsya-kachestvo-mobilnoy-svyazi-1131697083.html

Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи

Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи

Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T14:26

2023-09-27T14:26

2023-09-27T14:30

альберт куршутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА Новости Крым сказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.По словам Альберта Куршутова, сейчас власти республики совместно с операторами работают над улучшением качества связи и интернета на территории крымских достопримечательностей и популярных у туристов объектов."Мы сейчас акцентируем внимание операторов на необходимости строительства базовых станций в знаковых местах региона, где всего большое количество посетителей. Это крымские объекты, которые пользуются популярностью у туристов и откуда люди хотят отправить видео или фото своим близким. Чтобы люди там не испытывали не удобства, мы усиливаем работу в этом направлении", - отметил он.Куршутов подчеркнул, что в Крыму за последнее время проделана большая работа по установке базовых станций, и в ближайшее время их количество вырастет.В прошлом году президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на развитие инфраструктуры связи в Крыму и Севастополе, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Читайте также на РИА Новости Крым:Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связиКрымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииПутин поручил кабмину развивать интернет и мобильную связь в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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