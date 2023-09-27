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Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи
Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи
Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T14:26
2023-09-27T14:26
2023-09-27T14:30
альберт куршутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА Новости Крым сказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.По словам Альберта Куршутова, сейчас власти республики совместно с операторами работают над улучшением качества связи и интернета на территории крымских достопримечательностей и популярных у туристов объектов."Мы сейчас акцентируем внимание операторов на необходимости строительства базовых станций в знаковых местах региона, где всего большое количество посетителей. Это крымские объекты, которые пользуются популярностью у туристов и откуда люди хотят отправить видео или фото своим близким. Чтобы люди там не испытывали не удобства, мы усиливаем работу в этом направлении", - отметил он.Куршутов подчеркнул, что в Крыму за последнее время проделана большая работа по установке базовых станций, и в ближайшее время их количество вырастет.В прошлом году президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на развитие инфраструктуры связи в Крыму и Севастополе, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Читайте также на РИА Новости Крым:Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связиКрымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииПутин поручил кабмину развивать интернет и мобильную связь в Крыму
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Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи
Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода - власти
14:26 27.09.2023 (обновлено: 14:30 27.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым.
Качество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций. Об этом РИА Новости Крым
сказал врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.
"На сегодняшний день качество связи в Крыму удовлетворительное, но при этом есть периоды и сроки, в которые качество связи будет улучшаться. Я считаю, что первый срез можно сделать уже в конце этого года и следующий – к весне", - рассказал он.
По словам Альберта Куршутова, сейчас власти республики совместно с операторами работают над улучшением качества связи и интернета на территории крымских достопримечательностей и популярных у туристов объектов.
"Мы сейчас акцентируем внимание операторов на необходимости строительства базовых станций в знаковых местах региона, где всего большое количество посетителей. Это крымские объекты, которые пользуются популярностью у туристов и откуда люди хотят отправить видео или фото своим близким. Чтобы люди там не испытывали не удобства, мы усиливаем работу в этом направлении", - отметил он.
Куршутов подчеркнул, что в Крыму за последнее время проделана большая работа по установке базовых станций, и в ближайшее время их количество вырастет.
"Я понимаю, что то количество станций, которые мы сделаем в ближайшие полгода, они принципиально изменят ситуацию в Крыму. И вопрос относительно качества связи уйдет навсегда", - отметил глава профильного министерства.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры
, направленные на развитие инфраструктуры связи в Крыму и Севастополе, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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