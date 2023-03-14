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Крымский оператор связи заходит в новые регионы России - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
Крымский оператор связи заходит в новые регионы России - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
Крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T13:05
2023-03-14T13:05
сергей аксенов
новые регионы россии
связь в крыму
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское пространство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Накануне стало известно, что крымский оператор связи "Миранда-медиа" планирует начать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву &gt;&gt;Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Он считает, что в переходный период оперативное решение многих вопросов будет зависеть не только от прямого применения федерального законодательства, но и от прямых решений губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские дороги будут с интернетомБывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в КрымуКрымский мобильный оператор пришел в Херсон
https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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сергей аксенов, новые регионы россии, связь в крыму, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Крымский оператор связи заходит в новые регионы России

Аксенов: крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России

13:05 14.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское пространство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым и так уже является хабом для новых субъектов Российской Федерации. То, что именно крымский оператор связи начнет работать в регионах, станет еще одним шагом к успешной интеграции новых территорий в экономическое пространство России. Это позитивно скажется на развитии бизнеса, позволит повысить качество и доступность сотовой связи, а также создаст новые рабочие места для местного населения", – сказал он.
Накануне стало известно, что крымский оператор связи "Миранда-медиа" планирует начать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву >>
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Он считает, что в переходный период оперативное решение многих вопросов будет зависеть не только от прямого применения федерального законодательства, но и от прямых решений губернатора.
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