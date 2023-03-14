https://crimea.ria.ru/20230314/krymskiy-operator-svyazi-zakhodit-v-novye-regiony-rossii-1127527600.html

Крымский оператор связи заходит в новые регионы России

Крымский оператор связи заходит в новые регионы России - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Крымский оператор связи заходит в новые регионы России

Крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T13:05

2023-03-14T13:05

2023-03-14T13:05

сергей аксенов

новые регионы россии

связь в крыму

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи начнет работать в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское пространство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Накануне стало известно, что крымский оператор связи "Миранда-медиа" планирует начать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву >>Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Он считает, что в переходный период оперативное решение многих вопросов будет зависеть не только от прямого применения федерального законодательства, но и от прямых решений губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские дороги будут с интернетомБывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в КрымуКрымский мобильный оператор пришел в Херсон

https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новые регионы россии, связь в крыму, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область