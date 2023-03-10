https://crimea.ria.ru/20230310/skolko-vremeni-nuzhno-novym-regionam-dlya-polnoy-integratsii-v-rf--aksenov-1127447569.html

Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов

Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов

Для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Такое... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:00

2023-03-10T10:00

2023-03-10T10:00

эксклюзивы риа новости крым

сергей аксенов

интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"

интервью сергея аксенова дмитрию киселеву

интервью сергея аксенова риа новости крым

дмитрий киселев

новые регионы россии

крым

новости крыма

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127454567_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_3ef831b09da09b2f1e030485f01cd4e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.Он также выразил уверенность, что в процессе интеграции многие проблемы в новых субъектах невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, как это было в свое время в Крыму. Поэтому, по мнению Аксенова, максимальный объем полномочий в части решения таких вопросов должен быть отдан либо губернатору, либо комиссии с участием федеральных чиновников."Решения должны приниматься очень быстро, сегодня это главное. Почему Крым быстро прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь. Мои коллеги, которые работают в новых субъектах, практически все с боевым опытом, правильные, мужественные. Испытания, которые они проходят, Крым в свое время благодаря обстоятельствам и поддержке России быстрее прошел этот процесс", – отметил глава республики.Аксенов добавил, что о сроках завершения интеграции новых регионов можно будет более конкретно рассуждать после окончания специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Крым оказывает методическую помощь новым регионам в части переподготовки педагогов, работников финансовой сферы и т.д.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов РоссииСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляВ Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230221/krym-zaymet-klyuchevoe-mesto-v-modernizatsii-novykh-regionov--vlasti-1127133846.html

новые регионы россии

крым

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аксенов: новые регионы смогут полностью интегрироваться в Россию в течение пяти лет Аксенов: новые регионы смогут полностью интегрироваться в Россию в течение пяти лет 2023-03-10T10:00 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, дмитрий киселев, новые регионы россии, крым, новости крыма, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)