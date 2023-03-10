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Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов
Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов
Для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Такое... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.Он также выразил уверенность, что в процессе интеграции многие проблемы в новых субъектах невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, как это было в свое время в Крыму. Поэтому, по мнению Аксенова, максимальный объем полномочий в части решения таких вопросов должен быть отдан либо губернатору, либо комиссии с участием федеральных чиновников."Решения должны приниматься очень быстро, сегодня это главное. Почему Крым быстро прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь. Мои коллеги, которые работают в новых субъектах, практически все с боевым опытом, правильные, мужественные. Испытания, которые они проходят, Крым в свое время благодаря обстоятельствам и поддержке России быстрее прошел этот процесс", – отметил глава республики.Аксенов добавил, что о сроках завершения интеграции новых регионов можно будет более конкретно рассуждать после окончания специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Крым оказывает методическую помощь новым регионам в части переподготовки педагогов, работников финансовой сферы и т.д.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов РоссииСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляВ Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов
https://crimea.ria.ru/20230221/krym-zaymet-klyuchevoe-mesto-v-modernizatsii-novykh-regionov--vlasti-1127133846.html
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Аксенов: новые регионы смогут полностью интегрироваться в Россию в течение пяти лет
Аксенов: новые регионы смогут полностью интегрироваться в Россию в течение пяти лет
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Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов

Аксенов: новые регионы смогут полностью интегрироваться в Россию в течение пяти лет

10:00 10.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
"Считаю, что до пяти лет – переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных <…>. С учетом крымского опыта, мне кажется, пятилетний срок на сегодняшний день надо ставить… чтобы полностью адаптироваться к федеральному законодательству", – сказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он также выразил уверенность, что в процессе интеграции многие проблемы в новых субъектах невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, как это было в свое время в Крыму. Поэтому, по мнению Аксенова, максимальный объем полномочий в части решения таких вопросов должен быть отдан либо губернатору, либо комиссии с участием федеральных чиновников.
"Решения должны приниматься очень быстро, сегодня это главное. Почему Крым быстро прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь. Мои коллеги, которые работают в новых субъектах, практически все с боевым опытом, правильные, мужественные. Испытания, которые они проходят, Крым в свое время благодаря обстоятельствам и поддержке России быстрее прошел этот процесс", – отметил глава республики.
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Аксенов добавил, что о сроках завершения интеграции новых регионов можно будет более конкретно рассуждать после окончания специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Крым оказывает методическую помощь новым регионам в части переподготовки педагогов, работников финансовой сферы и т.д.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
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