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Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, сейчас обсуждаются различные варианты. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T12:58
2023-03-06T12:58
россия
новые регионы россии
дмитрий песков
политика
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, сейчас обсуждаются различные варианты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков &gt;&gt;Об обсуждении вопроса объединения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в октябре прошлого года сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава крымского парламента Владимир Константинов озвучил мнение, что этот шаг давно назрел и в случае положительного решения новые регионы смогут ускорить интеграцию."Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионовКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыНа всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
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россия, новые регионы россии, дмитрий песков, политика, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

Песков: решений об объединении четырех новых регионов в федеральный округ не принималось

12:58 06.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля и здание Государственной Думы РФ
Башни Московского Кремля и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, сейчас обсуждаются различные варианты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков >>
Об обсуждении вопроса объединения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в октябре прошлого года сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава крымского парламента Владимир Константинов озвучил мнение, что этот шаг давно назрел и в случае положительного решения новые регионы смогут ускорить интеграцию.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось", - сказал Песков.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 12:57
Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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