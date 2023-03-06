https://crimea.ria.ru/20230306/stanut-li-novye-regiony-edinym-federalnym-okrugom--otvet-kremlya-1127368608.html

Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, сейчас обсуждаются различные варианты. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T12:58

2023-03-06T12:58

2023-03-06T12:58

россия

новые регионы россии

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, сейчас обсуждаются различные варианты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков >>Об обсуждении вопроса объединения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в октябре прошлого года сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава крымского парламента Владимир Константинов озвучил мнение, что этот шаг давно назрел и в случае положительного решения новые регионы смогут ускорить интеграцию."Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионовКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыНа всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин

https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, дмитрий песков, политика, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область