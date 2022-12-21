https://crimea.ria.ru/20221221/na-vsekh-territoriyakh-rf-budet-obespechena-bezopasnaya-zhizn-grazhdan--putin-1126051151.html

На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин

На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022

На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин

Все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:13

2022-12-21T15:15

владимир путин (политик)

политика

армия и флот

министерство обороны рф

сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.По его словам, боевые возможности Вооруженных сил России постоянно увеличиваются. И вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована Вооруженными силами России.Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

https://crimea.ria.ru/20221221/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-pryamaya-translyatsiya-1126029741.html

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владимир путин (политик), политика, армия и флот, министерство обороны рф, сво, украина