https://crimea.ria.ru/20221221/na-vsekh-territoriyakh-rf-budet-obespechena-bezopasnaya-zhizn-grazhdan--putin-1126051151.html
На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
Все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:13
2022-12-21T15:15
владимир путин (политик)
политика
армия и флот
министерство обороны рф
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0478a863c5773567a8466bb746cacf61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.По его словам, боевые возможности Вооруженных сил России постоянно увеличиваются. И вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована Вооруженными силами России.Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
https://crimea.ria.ru/20221221/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-pryamaya-translyatsiya-1126029741.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f5f7c949e3644ba1e9cfa6303a9a431d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), политика, армия и флот, министерство обороны рф, сво, украина
На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
Путин: все задачи СВО будут выполнены, на всех территориях России обеспечат безопасность
15:13 21.12.2022 (обновлено: 15:15 21.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
"Сегодня против России активно используются военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее, наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях РФ, в том числе на новых территориях будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан", — сказал он.
По его словам, боевые возможности Вооруженных сил России постоянно увеличиваются. И вся информация о силах и средствах НАТО хорошо известна, она должна быть проанализирована и использована Вооруженными силами России.
Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.
С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.