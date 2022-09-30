https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html

Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков

Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков

Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T12:43

2022-09-30T12:43

2022-09-30T12:43

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости"Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос, будут ли удары со стороны Украины по новым территориям восприняты как акт агрессии против РФ.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии регионов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится 30 сентября в Кремле.

https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html

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дмитрий песков, российская федерация (россия, рф)