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В Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов

В Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов

Создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T14:44

2023-02-28T14:44

2023-02-28T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно. Такое мнение, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Безусловно, этот вопрос уже назрел. Затягивать с ним, по-моему, нет смысла. Это надо делать", - сказал председатель Госсовета РК.Он напомнил, что после вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России был создан Крымский федеральный округ. По его словам, благодаря этому сложные вопросы интеграции двух регионов в РФ решались своевременно и эффективно.Отвечая на уточняющий вопрос, должен ли Крым войти в этот новый федеральный округ, Константинов сказал:В октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что российские власти решают, нужно ли создавать федеральный округ из четырех новых субъектов. Решение по этому вопросу на сегодняшний день все еще не принято.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовСальдо назвал рецепт от "ждунов"Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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