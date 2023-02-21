https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-na-vas-rasschityvaet-putin-obratilsya-k-zhitelyam-novykh-regionov-1127130570.html
Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов
Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов
Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал жителей и защитников новых регионов России главной опорой для развития мирной жизни в этих... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T15:25
2023-02-21T15:25
2023-02-21T15:25
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал жителей и защитников новых регионов России главной опорой для развития мирной жизни в этих субъектах.Президент отметил, что многие из тех, кто пошли добровольцами в боевые части, встав на защиту своей земли, работают сегодня на уже освобожденных территориях, "помогая налаживать экономическую, социальную жизнь, при этом действуют профессионально, решительно и мужественно"."Вообще школа боевых действий, ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят. Они готовы жизнь свое положить за Отечество, где бы ни работали", – отметил президент.Путин также подчеркнул, что в числе добровольцев в зоне СВО сегодня находятся депутаты Госдумы и региональных парламентов из разных регионов страны, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов городов, районов и сельских поселений. И поблагодарил за патриотическую позицию всех причастных к сбору гуманитарных грузов для помощи фронту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный заводПутин заявил о планах Украины атаковать Крым и СевастопольБолее 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230220/frontovoy-gorod-kak-zhivet-pod-ezhednevnymi-obstrelami-novaya-kakhovka-1127107363.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, новые регионы россии, общество, экономика, новости, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, сво
Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов
Путин: опорой возрождения новых регионов России должны стать их жители и защитники
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал жителей и защитников новых регионов России главной опорой для развития мирной жизни в этих субъектах.
"Хочу подчеркнуть: именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них – должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает", – сказал Путин.
Президент отметил, что многие из тех, кто пошли добровольцами в боевые части, встав на защиту своей земли, работают сегодня на уже освобожденных территориях, "помогая налаживать экономическую, социальную жизнь, при этом действуют профессионально, решительно и мужественно".
"Вообще школа боевых действий, ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят. Они готовы жизнь свое положить за Отечество, где бы ни работали", – отметил президент.
Путин также подчеркнул, что в числе добровольцев в зоне СВО сегодня находятся депутаты Госдумы и региональных парламентов из разных регионов страны, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов городов, районов и сельских поселений. И поблагодарил за патриотическую позицию всех причастных к сбору гуманитарных грузов для помощи фронту.
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