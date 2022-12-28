https://crimea.ria.ru/20221228/bolee-50-tysyach-stroiteley-vosstanavlivayut-donbass--khusnullin-1126179461.html

Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин

Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин

Почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов с мая построили и отремонтировали российские строители в Луганской и Донецкой... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T20:12

2022-12-28T20:12

2022-12-28T20:12

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов с мая построили и отремонтировали российские строители в Луганской и Донецкой Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Дорожные строители приступили к работе несмотря на риски. В тот период многие дороги и обочины были заминированы, многие мосты – подорваны. Не смотря на все сложности дорожники выполнили работу на отлично, подчеркнул он.Кроме того, восстановлено около 3,5 тысяч объектов энергетики: линии электропередачи, опоры освещения, газопроводы, перемычки по газу. Строители проложили большое число водоводов взамен поврежденных, а также протянули новые, так как часть водных источников оказались отрезаны.По словам Хуснуллина, только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране. Также в Донецке и Луганске работают по несколько тысяч строителей. Всего же строительная группировка на новых территориях составляет около 50 тысяч человек.В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.Читайте также:Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца годаПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, общество, новости, правительство россии