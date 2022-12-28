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Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин
Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин
Почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов с мая построили и отремонтировали российские строители в Луганской и Донецкой... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T20:12
2022-12-28T20:12
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов с мая построили и отремонтировали российские строители в Луганской и Донецкой Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Дорожные строители приступили к работе несмотря на риски. В тот период многие дороги и обочины были заминированы, многие мосты – подорваны. Не смотря на все сложности дорожники выполнили работу на отлично, подчеркнул он.Кроме того, восстановлено около 3,5 тысяч объектов энергетики: линии электропередачи, опоры освещения, газопроводы, перемычки по газу. Строители проложили большое число водоводов взамен поврежденных, а также протянули новые, так как часть водных источников оказались отрезаны.По словам Хуснуллина, только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране. Также в Донецке и Луганске работают по несколько тысяч строителей. Всего же строительная группировка на новых территориях составляет около 50 тысяч человек.В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.Читайте также:Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца годаПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, общество, новости, правительство россии
Более 50 тысяч строителей восстанавливают Донбасс – Хуснуллин

Сотни домов и тысячи инфраструктурных объектов: Хуснуллин о восстановлении Донбасса

20:12 28.12.2022
 
© AP Photo/ Vadim GhirdaМариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Мариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Почти 600 км дорог, полтора десятка мостов и тысячи инфраструктурных объектов с мая построили и отремонтировали российские строители в Луганской и Донецкой Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"С конца мая строители уложили 5 млн квадратных метров асфальта на новых территориях. Построили и восстановлено 575 км дорог и 15 мостов, в планах на будущий год – еще 600 км", – сообщил Хуснуллин.
Дорожные строители приступили к работе несмотря на риски. В тот период многие дороги и обочины были заминированы, многие мосты – подорваны. Не смотря на все сложности дорожники выполнили работу на отлично, подчеркнул он.
Кроме того, восстановлено около 3,5 тысяч объектов энергетики: линии электропередачи, опоры освещения, газопроводы, перемычки по газу. Строители проложили большое число водоводов взамен поврежденных, а также протянули новые, так как часть водных источников оказались отрезаны.
"На сегодня около пяти тысяч объектов на новых территориях уже либо построено, либо отремонтировано. В Мариуполе нужно было пустить тепло в 1432 дома в течение трех лет. Во вторник вечером в 1004 дома были подключены к отоплению. Жильцы еще 400 домов ждут и мы не останавливаемся ни на день", – продолжил вице-премьер.
По словам Хуснуллина, только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране. Также в Донецке и Луганске работают по несколько тысяч строителей. Всего же строительная группировка на новых территориях составляет около 50 тысяч человек.
В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений. Более 55 регионов страны оказывают Донбассу помощь в восстановлении и скорейшей интеграции.
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