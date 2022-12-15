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Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2% - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2% - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
Президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T15:55
2022-12-15T16:11
россия
владимир путин (политик)
новая жизнь на освобожденных территориях
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Путин констатировал, что сейчас строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии", тем не менее, льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план по восстановлению Мариуполя в ДНР может быть реализован за два года. Так, уже сейчас полностью восстановлено 150 домов.Читайте также на РИА Новости Крым: РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинГорода Донбасса возможно восстановить за два-три года – ХуснуллинВ Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
https://crimea.ria.ru/20221102/shest-tysyach-stroek-kak-vosstanavlivayut-novye-regiony---khusnullin-1125214577.html
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новые регионы россии
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россия, владимир путин (политик), новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, общество
Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%

Путин предложил ввести для ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей льготную ипотеку под 2%

15:55 15.12.2022 (обновлено: 16:11 15.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке 2%", – сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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2 ноября, 17:06
Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
Путин констатировал, что сейчас строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии", тем не менее, льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".
"Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение этой льготной ипотеки послужит условием для долгосрочного развития строительства на новых территориях", - добавил российский лидер.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план по восстановлению Мариуполя в ДНР может быть реализован за два года. Так, уже сейчас полностью восстановлено 150 домов.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхРоссияВладимир Путин (политик)Новые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьОбщество
 
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