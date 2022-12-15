https://crimea.ria.ru/20221215/putin-predlozhil-vvesti-v-novykh-regionakh-rossii-lgotnuyu-ipoteku-pod-2-1125912504.html

Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%

Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2% - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T15:55

2022-12-15T15:55

2022-12-15T16:11

россия

владимир путин (политик)

новая жизнь на освобожденных территориях

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Путин констатировал, что сейчас строительство жилья в новых регионах находится "в зачаточном состоянии", тем не менее, льготная ипотека "станет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план по восстановлению Мариуполя в ДНР может быть реализован за два года. Так, уже сейчас полностью восстановлено 150 домов.Читайте также на РИА Новости Крым: РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – ПутинГорода Донбасса возможно восстановить за два-три года – ХуснуллинВ Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья

https://crimea.ria.ru/20221102/shest-tysyach-stroek-kak-vosstanavlivayut-novye-regiony---khusnullin-1125214577.html

https://crimea.ria.ru/20221002/zhiteli-mariupolya-poluchat-tysyachu-novykh-kvartir-do-kontsa-goda-1124690295.html

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, общество