https://crimea.ria.ru/20220930/rf-vosstanovit-v-novykh-regionakh-razrushennye-goroda-i-proizvodstvo--putin-1124676634.html

РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин

РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2022

РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановит все разрушенные города и поселки на территории своих новых регионов, которыми после подписания... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T15:44

2022-09-30T15:44

2022-09-30T15:44

новая жизнь на освобожденных территориях

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановит все разрушенные города и поселки на территории своих новых регионов, которыми после подписания договора станут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.Глава государства также подчеркнул, что свои новые регионы Россия будет защищать всеми имеющимися у нее средствами."Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, - заявил президент. - Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик и областей нашей огромной страны".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.

https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html

https://crimea.ria.ru/20220922/donbass-vosstanavlivayut-okolo-30-tysyach-stroiteley-so-vsey-rossii-1124589942.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область