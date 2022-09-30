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РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220930/rf-vosstanovit-v-novykh-regionakh-razrushennye-goroda-i-proizvodstvo--putin-1124676634.html
РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин
РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2022
РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановит все разрушенные города и поселки на территории своих новых регионов, которыми после подписания... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T15:44
2022-09-30T15:44
новая жизнь на освобожденных территориях
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановит все разрушенные города и поселки на территории своих новых регионов, которыми после подписания договора станут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.Глава государства также подчеркнул, что свои новые регионы Россия будет защищать всеми имеющимися у нее средствами."Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, - заявил президент. - Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик и областей нашей огромной страны".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html
https://crimea.ria.ru/20220922/donbass-vosstanavlivayut-okolo-30-tysyach-stroiteley-so-vsey-rossii-1124589942.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин

Путин: мы восстановим разрушенные города и будем защищать нашу землю всеми средствами

15:44 30.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановит все разрушенные города и поселки на территории своих новых регионов, которыми после подписания договора станут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.
"Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, инфраструктуру, систему социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования", - сказал Путин.
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Глава государства также подчеркнул, что свои новые регионы Россия будет защищать всеми имеющимися у нее средствами.
"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, - заявил президент. - Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик и областей нашей огромной страны".
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхВладимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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