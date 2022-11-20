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Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже сейчас полностью восстановили 150 домов, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:06
2022-11-20T10:06
2022-11-20T10:06
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новые регионы россии
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже сейчас полностью восстановили 150 домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выезда в город.Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю >>По его словам, к этому времени 475 домов получили тепло, до конца специалисты обеспечат подключение тысячи объектов. "В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за два года", - заявил Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221118/vosstanovlenie-novykh-regionov-skolko-shkol-otremontirovali-v-donbasse-1125435657.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, марат хуснуллин
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Хуснуллин: трехлетний план по восстановлению Мариуполя реализуют досрочно