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Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже сейчас полностью восстановили 150 домов, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:06
2022-11-20T10:06
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже сейчас полностью восстановили 150 домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выезда в город.Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю &gt;&gt;По его словам, к этому времени 475 домов получили тепло, до конца специалисты обеспечат подключение тысячи объектов. "В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за два года", - заявил Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221118/vosstanovlenie-novykh-regionov-skolko-shkol-otremontirovali-v-donbasse-1125435657.html
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, марат хуснуллин
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин

Хуснуллин: трехлетний план по восстановлению Мариуполя реализуют досрочно

10:06 20.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже сейчас полностью восстановили 150 домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выезда в город.
Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю >>
"Всего в городе работают 28 тыс. строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов. Есть проблема по подключению к сетям, но активно с ней работаем и обращения жителей слышим", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале
По его словам, к этому времени 475 домов получили тепло, до конца специалисты обеспечат подключение тысячи объектов.
"В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за два года", - заявил Хуснуллин.
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