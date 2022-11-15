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Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
Расположенный в Донецкой Народной Республике Мариуполь и Мелитополь в Запорожской области Российской Федерации получили почетное звание "Город воинской славы"... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T16:32
2022-11-15T16:32
2022-11-15T16:35
владимир путин (политик)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Расположенный в Донецкой Народной Республике Мариуполь и Мелитополь в Запорожской области Российской Федерации получили почетное звание "Город воинской славы". Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.Согласно опубликованным на официальном портале правовой информации документам, почетные звания присвоены "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".С предложением о присвоении почетных званий ранее выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета "Победа".По словам Красникова, Российская академия наук уже провела историческую экспертизу поданных городами обращений. Ее результаты дают все основания, чтобы поддержать инициативу.
https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
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владимир путин (политик), новые регионы россии
Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
Указ: Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
16:32 15.11.2022 (обновлено: 16:35 15.11.2022)