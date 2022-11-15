https://crimea.ria.ru/20221115/mariupol-i-melitopol-mogut-poluchit-zvanie-gorodov-voinskoy-slavy-1125379691.html
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"
Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:57
2022-11-15T14:57
2022-11-15T14:58
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета "Победа".СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе >>По словам Красникова, Российская академия наук уже провела историческую экспертизу поданных городами обращений. Ее результаты дают все основания, чтобы поддержать инициативу местных жителей и присвоить Мариуполю и Мелитополю звания "Городов воинской славы".
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-uvekovechili-pamyat-esche-troikh-geroev-spetsoperatsii-1125327878.html
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владимир путин (политик)
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"
Глава РАН Красников предложил Путину присвоить Мариуполю и Мелитополю почетные звания
14:57 15.11.2022 (обновлено: 14:58 15.11.2022)