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Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"
Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:57
2022-11-15T14:58
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета "Победа".СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе &gt;&gt;По словам Красникова, Российская академия наук уже провела историческую экспертизу поданных городами обращений. Ее результаты дают все основания, чтобы поддержать инициативу местных жителей и присвоить Мариуполю и Мелитополю звания "Городов воинской славы".
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-uvekovechili-pamyat-esche-troikh-geroev-spetsoperatsii-1125327878.html
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владимир путин (политик)
Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"

Глава РАН Красников предложил Путину присвоить Мариуполю и Мелитополю почетные звания

14:57 15.11.2022 (обновлено: 14:58 15.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Мариуполе
Разрушения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета "Победа".
СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе >>
"Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю", – сказал Красников в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
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По словам Красникова, Российская академия наук уже провела историческую экспертизу поданных городами обращений. Ее результаты дают все основания, чтобы поддержать инициативу местных жителей и присвоить Мариуполю и Мелитополю звания "Городов воинской славы".
 
Владимир Путин (политик)
 
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