https://crimea.ria.ru/20221115/mariupol-i-melitopol-mogut-poluchit-zvanie-gorodov-voinskoy-slavy-1125379691.html

Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"

Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы" - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Мариуполь и Мелитополь могут получить звание "Городов воинской славы"

Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:57

2022-11-15T14:57

2022-11-15T14:58

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Мариуполю и Мелитополю могут присвоить почетное звание "Город воинской славы". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании Российского организационного комитета "Победа".СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе >>По словам Красникова, Российская академия наук уже провела историческую экспертизу поданных городами обращений. Ее результаты дают все основания, чтобы поддержать инициативу местных жителей и присвоить Мариуполю и Мелитополю звания "Городов воинской славы".

https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-uvekovechili-pamyat-esche-troikh-geroev-spetsoperatsii-1125327878.html

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2022

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владимир путин (политик)