https://crimea.ria.ru/20221028/sk-nazval-generala-prikazavshego-blokirovat-gumkoridory-v-mariupole-1125138080.html

СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе - РИА Новости Крым, 28.10.2022

СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

СК РФ установил личность командующего группировкой войск "Юг" и "Восток", который в апреле приказывал блокировать гуманитарные коридоры из Мариуполя и... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T14:05

2022-10-28T14:05

2022-10-28T14:06

ск рф (следственный комитет российской федерации)

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. СК РФ установил личность командующего группировкой войск "Юг" и "Восток", который в апреле приказывал блокировать гуманитарные коридоры из Мариуполя и использовать мирных граждан в качестве живого щита. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.В настоящее время принимаются меры к его розыску и аресту. Кроме того, завершается расследование уголовного дела в отношении военнослужащего полка "Азов"* Антона Кузнецова. По версии следствия, в апреле 2022 года им совершено убийство мирного жителя. У погибшего обнаружили коробок спичек российского производства, а в ответ на вопрос о принадлежности города, мужчина назвал Мариуполь российским."Также установлены личности начальника штаба артиллерии националистического полка "Азов"* Лукащука и командира артиллерийской батареи 55 бригады ВСУ Юнака, которые лично координировали действия артиллерии и руководили обстрелами позиций союзных войск, жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей", – добавили в ведомстве. Обвиняемые задержаны и доставлены в Ростовскую область. В отношении них проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова"* (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.В период с 5 по 7 мая с территории предприятия спасли 51 человека, в том числе 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей. Людям оказана медицинская и психологическая помощь.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220531/na-azovstali-nashli-furgon-s-zaminirovannymi-telami-boevikov-vsu-1123395286.html

https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр)